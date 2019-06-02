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2 июня, источник: Спорт РИА Новости

«Вардар» с Дибировым и Шишкаревым в составе выиграл гандбольную ЛЧ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Гандболисты македонского «Вардара» обыграли венгерский «Веспрем» и стали победителями Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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Источник: AP 2019

Встреча «Финала четырех», прошедшая в Кельне, завершилась со счетом 27:24 в пользу «Вардара», в составе которого выступают гандболисты сборной России Тимур Дибиров, Даниил Шишкарев, Глеб Калараш, Сергей Горбок и Дмитрий Киселев.

В матче за третье место испанская «Барселона» оказалась сильнее польского «Виве Кельце» — 40:35.

«Вардар» ранее становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.

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