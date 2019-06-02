«Вардар» с Дибировым и Шишкаревым в составе выиграл гандбольную ЛЧ
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Гандболисты македонского «Вардара» обыграли венгерский «Веспрем» и стали победителями Лиги чемпионов сезона-2018/19.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Гандболисты македонского «Вардара» обыграли венгерский «Веспрем» и стали победителями Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Встреча «Финала четырех», прошедшая в Кельне, завершилась со счетом 27:24 в пользу «Вардара», в составе которого выступают гандболисты сборной России Тимур Дибиров, Даниил Шишкарев, Глеб Калараш, Сергей Горбок и Дмитрий Киселев.
В матче за третье место испанская «Барселона» оказалась сильнее польского «Виве Кельце» — 40:35.
«Вардар» ранее становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.