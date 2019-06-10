Белорусские гандболисты отправились на отборочный матч ЧЕ с командой Боснии и Герцеговины

Встреча с гандболистами Боснии и Герцеговины состоится 12 июня в Тузле. В матче первого круга соревнований к квалификационной группе 5 белорусы уступили боснийцам в Минске 29:30. В заключительном поединке сборная Беларуси 16 июня примет команду Финляндии в брестском Дворце спорта «Виктория».

В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие дружины из восьми квалификационных квартетов, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Решающий этап мужского гандбольного Евро-2020 примут арены Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых, как и действующий чемпион Старого Света Испания, освобождены от отборочных игр. Впервые в финале сыграют 24 сборные, а не 16, как было раньше.