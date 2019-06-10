Белорусские гандболисты отправились на отборочный матч ЧЕ с командой Боснии и Герцеговины

Главный тренер белорусской команды Юрий Шевцов включил в выездной состав 16 гандболистов:
вратари — Вячеслав Солдатенко («Констанца», Румыния), Алексей Кишов (СКА, Минск);.
полевые игроки — Андрей Юринок, Максим Баранов, Сергей Шилович, Артем Кулак (все — БГК имени Мешкова, Брест), Иван Бровко, Никита Вайлупов, Вячеслав Бохан, Дмитрий Никуленков (все — СКА, Минск), Артем Королек, Владислав Кулеш (оба — «Виве», Кельце, Польша), Борис Пуховский («Мотор», Запорожье, Украина), Юрий Лукьянчук («Риихимяки», Финляндия), Вадим Гайдученко («Сен-Рафаэль», Франция), Артур Карвацкий («Загреб», Хорватия).
Встреча с гандболистами Боснии и Герцеговины состоится 12 июня в Тузле. В матче первого круга соревнований к квалификационной группе 5 белорусы уступили боснийцам в Минске 29:30. В заключительном поединке сборная Беларуси 16 июня примет команду Финляндии в брестском Дворце спорта «Виктория».
После четырех игровых дней положение в 5-й группе: Босния и Герцеговина — 6 очков, Чехия — 6, Беларусь — 4, Финляндия — 0.
В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие дружины из восьми квалификационных квартетов, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Решающий этап мужского гандбольного Евро-2020 примут арены Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых, как и действующий чемпион Старого Света Испания, освобождены от отборочных игр. Впервые в финале сыграют 24 сборные, а не 16, как было раньше.