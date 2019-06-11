Новый клуб из Москвы может пополнить состав участников женской гандбольной суперлиги

«20 мая в ФГР поступило письмо от руководства нового женского гандбольного клуба из Москвы о желании вступить в суперлигу. При этом никто из высшей лиги не изъявил желания перейти на более высокий уровень. Таким образом, есть все основания включить новую команду. Мы можем только приветствовать расширение женской суперлиги до 12 участников», — сказал Поладенко.