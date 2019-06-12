Белорусские гандболисты победили боснийцев в квалификации ЧЕ-2020

Источник: РИА "Новости"

Встречу с гандболистами Боснии и Герцеговины в Тузле подопечные Юрия Шевцова провели собранно, стараясь не допускать ошибок. В середине первого тайма белорусы ушли в отрыв и к перерыву выигрывали с разницей в 5 мячей — 17:12.

Во втором тайме хозяева бросились в погоню, но она не увенчалась успехом. Белорусы уверенно победили со счетом 31:25, взяв убедительный реванш за поражение в Минске в матче первого круга (29:30).

В другом поединке 5-й квалификационной группы сборная Чехии переиграла в гостях команду Финляндии со счетом 26:24.

В заключительном матче евроквалификации сборная Беларуси 16 июня в брестском Дворце спорта «Виктория» примет финнов. Чехи на своей площадке сыграют с боснийцами.

Турнирное положение после 5 туров: Чехия — 8 очков, Беларусь — 6, Босния и Герцеговина — 6, Финляндия — 0.

В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие дружины из восьми квалификационных квартетов, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.