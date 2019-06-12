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12 июня, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты победили боснийцев в квалификации ЧЕ-2020

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси одержали третью победу в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Встречу с гандболистами Боснии и Герцеговины в Тузле подопечные Юрия Шевцова провели собранно, стараясь не допускать ошибок. В середине первого тайма белорусы ушли в отрыв и к перерыву выигрывали с разницей в 5 мячей — 17:12.

Во втором тайме хозяева бросились в погоню, но она не увенчалась успехом. Белорусы уверенно победили со счетом 31:25, взяв убедительный реванш за поражение в Минске в матче первого круга (29:30).

В другом поединке 5-й квалификационной группы сборная Чехии переиграла в гостях команду Финляндии со счетом 26:24.

В заключительном матче евроквалификации сборная Беларуси 16 июня в брестском Дворце спорта «Виктория» примет финнов. Чехи на своей площадке сыграют с боснийцами.

Турнирное положение после 5 туров: Чехия — 8 очков, Беларусь — 6, Босния и Герцеговина — 6, Финляндия — 0.

В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие дружины из восьми квалификационных квартетов, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.

Решающий этап мужского гандбольного Евро-2020 примут арены Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых, как и действующий чемпион Старого Света Испания, освобождены от отборочных игр. Впервые в финальной стадии ЧЕ сыграют 24 сборные, а не 16, как было раньше.

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