Текущие события
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
19:00
Тунис
Бурунди
Все события
Фоторепортажи
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
12Символическая сборная евросезона
16 июня, источник: ТАСС

Гандболисты сборной России обыграли команду Словакии в отборочном турнире ЧЕ-2020

ТАСС, 16 июня. Российские гандболисты обыграли команду Словакии в заключительном, шестом, туре отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 30:20.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В матче пятого тура россияне обыграли сборную Италии (30:23) и досрочно обеспечили себе право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года.

Читайте также
«Чеховские Медведи» 18-й раз подряд стали чемпионами России по гандболу

В другом матче седьмой группы венгры обыграли итальянцев (32:29).

В турнирной таблице сборная России заняла второе место, набрав девять очков. Первое место в таблице отборочного турнира заняли венгры (11), на третьем месте итальянцы (4), на последней, четвертой строчке словаки (0).

Финальная часть турнира пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции с 9 по 26 января 2020 года. Впервые в истории проведения чемпионатов Европы на турнире сыграют 24 сборные. Победитель европейского первенства получит путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Обновления под Лигу чемпионов: как изменится «Краснодар» летом
«Динамо» одержало победу в товарищеском матче со счетом 11:0
Уйдут ли Гилерме с Кверквелией? Как «Локомотив» изменится летом
Дубль Кьезы помог Италии выиграть у Испании в матче Евро U-21
Франческо Тотти покинет «Рому» после 30 лет пребывания в клубе
5 игроков из Германии, за которых летом будут бороться топ-клубы
Сборная Катара отыгралась со счета 0:2 в матче Кубка Америки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь