Текущие события
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
19:00
Тунис
Бурунди
Все события
Фоторепортажи
28Аргентинцы, дошедшие до финала ЧМ-2014. Где они сейчас?
12Символическая сборная евросезона
16 июня, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты завершили квалификацию ЧЕ разгромом сборной Финляндии с разницей в 25 мячей

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси разгромили финнов в заключительнлм матче отборочного турнира чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Игра в брестском дворце спорта «Виктория» прошла с подавляющим преимуществом белорусов. Уже после первого тайма хозяева выигрывали с разницей в 12 мячей, а в итоге победили со счетом 40:15.

В другом поединке 6-го тура 5-й квалификационной группы сборная Чехии на своей площадке уступила команде Боснии и Герцеговины — 23:24.

Итоговое положение: Чехия — 8 очков (6 игр), Беларусь — 8 (6), Босния и Герцеговина — 8 (6), Финляндия — 0 (6).

Белорусы, чехи и боснийцв вышли в финальную стадию континентального первенства. Туда также попали сборные Германии, Словении, Хорватии, Северной Македонии, Дании, Венгрии, Латвии, Португалии, Франции, Украины, России, Польши, Швейцарии, Исландии, Черногории, Сербии и Нидерландов.

Решающий этап мужского гандбольного Евро-2020 с 9 по 26 января примут арены Австрии, Норвегии и Швеции, команды которых, как и действующий чемпион Старого Света Испания, были освобождены от отборочных игр. Впервые в финале сыграют 24 сборные, а не 16, как было раньше.

 Назван самый богатый спортсмен
Гороскоп на неделю с 17 по 23 июня
Обновления под Лигу чемпионов: как изменится «Краснодар» летом
«Динамо» одержало победу в товарищеском матче со счетом 11:0
Уйдут ли Гилерме с Кверквелией? Как «Локомотив» изменится летом
Дубль Кьезы помог Италии выиграть у Испании в матче Евро U-21
Франческо Тотти покинет «Рому» после 30 лет пребывания в клубе
5 игроков из Германии, за которых летом будут бороться топ-клубы
Сборная Катара отыгралась со счета 0:2 в матче Кубка Америки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь