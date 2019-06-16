Белорусские гандболисты завершили квалификацию ЧЕ разгромом сборной Финляндии с разницей в 25 мячей

Игра в брестском дворце спорта «Виктория» прошла с подавляющим преимуществом белорусов. Уже после первого тайма хозяева выигрывали с разницей в 12 мячей, а в итоге победили со счетом 40:15.

В другом поединке 6-го тура 5-й квалификационной группы сборная Чехии на своей площадке уступила команде Боснии и Герцеговины — 23:24.

Итоговое положение: Чехия — 8 очков (6 игр), Беларусь — 8 (6), Босния и Герцеговина — 8 (6), Финляндия — 0 (6).

Белорусы, чехи и боснийцв вышли в финальную стадию континентального первенства. Туда также попали сборные Германии, Словении, Хорватии, Северной Македонии, Дании, Венгрии, Латвии, Португалии, Франции, Украины, России, Польши, Швейцарии, Исландии, Черногории, Сербии и Нидерландов.