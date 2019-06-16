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16 июня, источник: Спорт РИА Новости

Глава ФГР призвал «Зенит» и СКА помочь деньгами на развитие гандбола

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости, Сергей Яременко. Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев предложил футбольному «Зениту» и хоккейному СКА выделить деньги на развитие гандбола в Санкт-Петербурге, в частности оказать поддержку местному клубу «Университет-Нева».

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Источник: РИА "Новости"

Гандболисты «Университета-Невы» завоевали бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2018/19.

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«Петербургскому гандболу нужно одно — чтобы с ним поделились деньгами те великие футбольные и хоккейные клубы, которые здесь играют. Десятой или сотой части из бюджетов этих клубов хватило бы “Неве”, можно назвать эту команду и “Зенитом”. В Петербурге есть хорошие тренерские кадры, хорошее подрастающее поколение. Не хватает немножко денег. И это не те деньги, о которых стоит задумываться сильным мира сего», — сказал Шишкарев журналистам после матча сборных России и Словакии, который прошел в Петербурге.

«Надеюсь, что развитие гандбола придет и в Питер тоже. Мы разговаривали с руководителями “Газпрома” сейчас на трибуне. У нас все решается росчерком пера. Надеюсь, скоро это перо будет занесено над письмом с нужной резолюцией. Чем выше конкуренция в чемпионате, тем выше наши клубы будут котироваться в Европе, тем больше будут ходить зрители», — добавил Шишкарев.

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