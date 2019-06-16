Глава ФГР призвал «Зенит» и СКА помочь деньгами на развитие гандбола

«Петербургскому гандболу нужно одно — чтобы с ним поделились деньгами те великие футбольные и хоккейные клубы, которые здесь играют. Десятой или сотой части из бюджетов этих клубов хватило бы “Неве”, можно назвать эту команду и “Зенитом”. В Петербурге есть хорошие тренерские кадры, хорошее подрастающее поколение. Не хватает немножко денег. И это не те деньги, о которых стоит задумываться сильным мира сего», — сказал Шишкарев журналистам после матча сборных России и Словакии, который прошел в Петербурге.