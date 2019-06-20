Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гандболист сборной России Павел Атьман перешел в македонский «Вардар»

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Гандболист сборной России Павел Атьман стал игроком македонского «Вардара», сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Отмечается, что соглашение с 32-летним гандболистом рассчитано на два года. Предыдущим клубом Атьмана был немецкий «Ганновер-Бургдорф». «Вардар» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов.

Атьман станет шестым российским гандболистом в «Вардаре». Также в македонском клубе выступают Тимур Дибиров, Сергей Горбок, Сергей Горпишин, Глеб Калараш и Даниил Шишкарев. Кроме того, пост спортивного директора в «Вардаре» занимает главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров.

 Губерниев о массовом употреблении допинга: 'Таня Акимова, это же не ты?'
Болельщики раскритиковали Погорилую за откровенную фотографию
«Сдайте трофеи»: фанаты хоккея громят Кучерова и Василевского
Мария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA
«Краснодар» объявил о трансфере полузащитника «Фейеноорда»
Тульский «Арсенал» потерпел разгром в матче с клубом ФНЛ
ЦСКА заплатил за Влашича больше, чем за Фернандеса и Витинью
Александр Головин порассуждал о минусах российского футбола
5 клубов НХЛ, которые готовы отдать большие деньги за Панарина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь