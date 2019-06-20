Гандболист сборной России Павел Атьман перешел в македонский «Вардар»
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Гандболист сборной России Павел Атьман стал игроком македонского «Вардара», сообщается на сайте Федерации гандбола России.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Гандболист сборной России Павел Атьман стал игроком македонского «Вардара», сообщается на сайте Федерации гандбола России.
Отмечается, что соглашение с 32-летним гандболистом рассчитано на два года. Предыдущим клубом Атьмана был немецкий «Ганновер-Бургдорф». «Вардар» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов.
Атьман станет шестым российским гандболистом в «Вардаре». Также в македонском клубе выступают Тимур Дибиров, Сергей Горбок, Сергей Горпишин, Глеб Калараш и Даниил Шишкарев. Кроме того, пост спортивного директора в «Вардаре» занимает главный тренер сборной России Эдуард Кокшаров.