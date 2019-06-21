Российские гандболистки сыграют со шведками и японками на групповом этапе чемпионата мира

Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка турнира прошла в пятницу в Токио. Команда России была в первой корзине при жеребьевке.

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Вместе с командой России в группе D сыграют сборные Швеции, Японии, Китая, Аргентины и Демократической Республики Конго.

В группу А попали команды Нидерландов, Норвегии, Сербии, Словении, Анголы и Кубы. В группе B выступят сборные Франции, Дании, Германии, Южной Кореи, Бразилии и Австралии. В группе С встретятся команды Румынии, Венгрии, Черногории, Испании, Сенегала и Казахстана.

По четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф турнира, остальные разыграют места с 17-го по 24-е. Турнир в Японии пройдет с 30 ноября по 15 декабря. Победитель получит прямую путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.