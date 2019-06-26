Акинфеев и Газзаев войдут в попечительский совет гандбольного ЦСКА
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Голкипер футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший главный тренер клуба Валерий Газзаев войдут в попечительский совет женского гандбольного ЦСКА. Об этом на
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Голкипер футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший главный тренер клуба Валерий Газзаев войдут в попечительский совет женского гандбольного ЦСКА. Об этом на
О создании клуба было объявлено в июне. Главным тренером команды назначен Ян Лесли, капитаном команды — олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева.
«Есть договоренность с Игорем Акинфеевым, Валерием Газзаевым о вхождении в попечительский совет клуба», — заявил Шишкарев.