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26 июня, источник: ТАСС

Акинфеев и Газзаев войдут в попечительский совет гандбольного ЦСКА

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Голкипер футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший главный тренер клуба Валерий Газзаев войдут в попечительский совет женского гандбольного ЦСКА. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

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Источник: Reuters

О создании клуба было объявлено в июне. Главным тренером команды назначен Ян Лесли, капитаном команды — олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева.

«Есть договоренность с Игорем Акинфеевым, Валерием Газзаевым о вхождении в попечительский совет клуба», — заявил Шишкарев.

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