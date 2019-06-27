Стали известны соперники БГК им. Мешкова по групповому раунду Лиги чемпионов

ГРУППА «B»: Вардар (Македония), Веспрем (Венгрия), Виве (Польша), БГК имени Мешкова (Беларусь), Мотор (Украина), Монпелье (Франция), Порту (Португалия), Киль (Германия).



ГРУППА «С»: Севехоф (Швеция), Татран (Словакия), Кокс (Финляндия), Еурофарм Работник (Македония), Бидасоа (Испания), Спортинг (Португалия).



ГРУППА «D»: Динамо (Румыния), Чеховские Медведи (Россия), Шаффхаузен (Швейцария), Кристианстад (Швеция), Висла (Польша), Гудме (Дания).



Групповой раунд сильнейшего гандбольного турнира континента пройдет по схеме сезона минувшего. Команды, выигравшие турниры в группах «А» и «В», получают прямые путевки в четвертьфинал. Клубы, занявшие в группах места со 2-го по 6-е, выходят в 1/8 финала.