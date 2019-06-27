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27 июня, источник: Прессбол

Стали известны соперники БГК им. Мешкова по групповому раунду Лиги чемпионов

27 июня состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Соперниками БГК имени Мешкова по группе «В» станут «Вардар», «Веспрем», «Виве», «Мотор», «Монпелье», «Порту» и «Киль».

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ГРУППА «А»: Пари Сен-Жермен (Франция), Барселона (Испания), Фленсбург (Германия), Ольборг (Дания), Пик (Венгрия), Загреб (Хорватия), Элверум (Норвегия), Целе (Словения).

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ГРУППА «B»: Вардар (Македония), Веспрем (Венгрия), Виве (Польша), БГК имени Мешкова (Беларусь), Мотор (Украина), Монпелье (Франция), Порту (Португалия), Киль (Германия).

ГРУППА «С»: Севехоф (Швеция), Татран (Словакия), Кокс (Финляндия), Еурофарм Работник (Македония), Бидасоа (Испания), Спортинг (Португалия).

ГРУППА «D»: Динамо (Румыния), Чеховские Медведи (Россия), Шаффхаузен (Швейцария), Кристианстад (Швеция), Висла (Польша), Гудме (Дания).

Групповой раунд сильнейшего гандбольного турнира континента пройдет по схеме сезона минувшего. Команды, выигравшие турниры в группах «А» и «В», получают прямые путевки в четвертьфинал. Клубы, занявшие в группах места со 2-го по 6-е, выходят в 1/8 финала.

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