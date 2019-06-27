«Ростов-Дон» сыграет с «Эсбьергом» на групповом этапе Лиги чемпионов
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. «Ростов-Дон» сыграет с датским клубом «Эсбьерг» на групповом этапе женской гандбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. «Ростов-Дон» сыграет с датским клубом «Эсбьерг» на групповом этапе женской гандбольной Лиги чемпионов.
Жеребьевка состоялась в четверг в Вене.
Кроме «Эсбьерга» и «Ростов-Дона» в группу B попали польский «Люблин» и румынский «Бухарест».
Три лучших команды из группы выйдут в основной раунд турнира.