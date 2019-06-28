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21:12 (мск), источник: ТАСС

Гандболисты сборной России сыграют с венграми и датчанами на чемпионате Европы

ТАСС, 28 июня. Гандболисты сборной России на чемпионате Европы 2020 года сыграют в группе Е с командами Венгрии, Дании и Исландии. Об этом сообщает пресс-служба Европейской гандбольной федерации (EHF).

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Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка турнира прошла в Вене. Чемпионат Европы пройдет в Австрии, Норвегии и Швеции пройдет с 9 по 26 июня. Матчи группы Е пройдут в шведском городе Мальмё. В турнире впервые примут участие 24 сборные.

Сборная России является победителем чемпионата Европы 1996 года, также на счету российской команды две серебряные медали (1994, 2000), чаще всех в турнире побеждала команда Швеции — четыре (1994, 1998, 2000, 2002). С 1994 года чемпионат Европы проводится один раз в два года. Европейское первенство дважды проводилось в Швеции (1998, 2002), один раз в Австрии (2010) и один раз в Норвегии (2008).

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