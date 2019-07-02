Бочарников сменил своего тезку и однофамильца на посту тренера ГК «Каустик»
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Дмитрий Викторович Бочарников стал новым главным тренером гандбольного клуба «Каустик», сообщается на официальном сайте команды из Волгограда.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Дмитрий Викторович Бочарников стал новым главным тренером гандбольного клуба «Каустик», сообщается на официальном сайте команды из Волгограда.
На своем посту специалист сменил своего тёзку и однофамильца Дмитрия Константиновича Бочарникова, который занял должность генерального директора клуба.
«Я ещё год назад думал оставить пост главного тренера. Всё это время мне приходилось разрываться — тренировать команду и одновременно выполнять часть работы административного плана. Ни для кого не секрет, что у нас есть проблемы с финансированием, их необходимо решать. Поэтому посчитал, что мне стоит сконцентрироваться на организационной деятельности и работе со спонсорами», — сказал Дмитрий Константинович Бочарников.
«Дмитрию Викторовичу могу лишь пожелать удачи на новом посту. Это воспитанник нашего клуба, он знает команду и точно хочет с нею работать. Так что, думаю, мы приняли правильное решение, остановившись на его кандидатуре», — добавил специалист.
Дмитрий Викторович Бочарников является