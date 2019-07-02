Бочарников сменил своего тезку и однофамильца на посту тренера ГК «Каустик»

«Я ещё год назад думал оставить пост главного тренера. Всё это время мне приходилось разрываться — тренировать команду и одновременно выполнять часть работы административного плана. Ни для кого не секрет, что у нас есть проблемы с финансированием, их необходимо решать. Поэтому посчитал, что мне стоит сконцентрироваться на организационной деятельности и работе со спонсорами», — сказал Дмитрий Константинович Бочарников.