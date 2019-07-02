Текущие события
Футбол. Еврокубки
2.07
Сент-Джозефс
Приштина
20
Футбол. Еврокубки
4.07
Кардифф МУ
Прогрес
Футбол. Еврокубки
4.07
Энгордани
Ла Фиорита
Футбол. Еврокубки
4.07
Рунавик
Баллимена Юнайтед
Футбол. Еврокубки
4.07
Европа
Сант-Хулия
Футбол. Еврокубки
4.07
Тре Фиори
Клаксвик
Все события
Фоторепортажи
1515 самых ярких спортивных журналисток мира
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
2 июля, источник: Спорт РИА Новости

Бочарников сменил своего тезку и однофамильца на посту тренера ГК «Каустик»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Дмитрий Викторович Бочарников стал новым главным тренером гандбольного клуба «Каустик», сообщается на официальном сайте команды из Волгограда.

Наверх

На своем посту специалист сменил своего тёзку и однофамильца Дмитрия Константиновича Бочарникова, который занял должность генерального директора клуба.

Вконтакте

«Я ещё год назад думал оставить пост главного тренера. Всё это время мне приходилось разрываться — тренировать команду и одновременно выполнять часть работы административного плана. Ни для кого не секрет, что у нас есть проблемы с финансированием, их необходимо решать. Поэтому посчитал, что мне стоит сконцентрироваться на организационной деятельности и работе со спонсорами», — сказал Дмитрий Константинович Бочарников.

«Дмитрию Викторовичу могу лишь пожелать удачи на новом посту. Это воспитанник нашего клуба, он знает команду и точно хочет с нею работать. Так что, думаю, мы приняли правильное решение, остановившись на его кандидатуре», — добавил специалист.

Дмитрий Викторович Бочарников является экс-игроком «Каустика», в составе которого стал четырёхкратным чемпионом России.

 Зе Луиш - ты меня волнуешь: россиянка, укравшая спартаковца из семьи
Судья остановил бой ММА из-за большого количества крови (видео)
Шарапова досрочно закончила почти выигранный матч
Панарин при помощи необычной церемонии выбрал себе игровой номер
«Тоттенхэм» не покупал полгода. Сколько потратили конкуренты
ВАДА подозревает 298 русских спортсменов в употреблении допинга
«Зенит» отозвал футболиста из расположения «Ростова»
Женская сборная России вышла в четвертьфинал ЧЕ по баскетболу
15 самых ярких спортивных журналисток мира (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь