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2 июля, источник: ТАСС

Гандболистка «Лады» Дарья Дмитриева признана лучшим игроком сезона-2018/19

ТАСС, 2 июля. Лучшей гандболисткой прошедшего сезона российской Суперлиги признана разыгрывающая тольяттинской «Лады» Дарья Дмитриева. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

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Источник: РИА "Новости"

Следующий сезон Дмитриева начнет в ЦСКА, который был создан в июне этого года.

Лучшим вратарем сезона стала Анна Седойкина («Ростов-Дон»), лучшей левой крайней признана Дарья Самохина («Астраханочка»), правой крайней — Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), линейной — Ксения Макеева («Ростов-Дон»), левой полусредней — нидерландка Лоис Аббинг («Ростов-Дон»), правой полусредней- Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), разыгрывающей — Дарья Дмитриева («Лада»), открытием сезона стала Елена Михайличенко («Лада»). Лучшим тренером по итогам сезона признан испанец Амброс Мартин («Ростов-Дон»).

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Победителем Суперлиги стал «Ростов-Дон», обыгравший в финале «Ладу» со счетом 2−0 в серии. Ростовчанки в третий раз подряд стали чемпионками России, всего в активе клуба «Ростов-Дон» пять побед в чемпионате страны (1994, 2015, 2017, 2018, 2019).

В прошедшем сезоне гандболистки «Ростов-Дона» дошли до «Финала четырех» Лиги чемпионов, где уступили соперницам из венгерского «Дьёра» (24:25) в финальном матче.

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