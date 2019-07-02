Гандболистка «Лады» Дарья Дмитриева признана лучшим игроком сезона-2018/19

Источник: РИА "Новости"

Следующий сезон Дмитриева начнет в ЦСКА, который был создан в июне этого года.

Лучшим вратарем сезона стала Анна Седойкина («Ростов-Дон»), лучшей левой крайней признана Дарья Самохина («Астраханочка»), правой крайней — Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), линейной — Ксения Макеева («Ростов-Дон»), левой полусредней — нидерландка Лоис Аббинг («Ростов-Дон»), правой полусредней- Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), разыгрывающей — Дарья Дмитриева («Лада»), открытием сезона стала Елена Михайличенко («Лада»). Лучшим тренером по итогам сезона признан испанец Амброс Мартин («Ростов-Дон»).

Победителем Суперлиги стал «Ростов-Дон», обыгравший в финале «Ладу» со счетом 2−0 в серии. Ростовчанки в третий раз подряд стали чемпионками России, всего в активе клуба «Ростов-Дон» пять побед в чемпионате страны (1994, 2015, 2017, 2018, 2019).