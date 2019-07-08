Российская гандболистка Королева погибла в Польше

Источник: Федерация гандбола России

20-летняя спортсменка утонула в водоеме около одной из площадок прошедшего 2—7 июля в польском Старе-Яблонки чемпионата Европы, в котором Королева принимала участие.

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«По предварительным данным, Екатерина Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши, представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации. ФГР выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины», — сообщает пресс-служба ФГР.