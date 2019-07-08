Российская гандболистка Королева погибла в Польше
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше. Об этом сообщает
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше. Об этом сообщает
20-летняя спортсменка утонула в водоеме около одной из площадок прошедшего
«По предварительным данным, Екатерина Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши, представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации. ФГР выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины», — сообщает
Королева занималась гандболом с 15 лет, выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, также играла за молодежную сборную России.