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14:30 (мск), источник: ТАСС

Российская гандболистка Королева погибла в Польше

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

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Источник: Федерация гандбола России

20-летняя спортсменка утонула в водоеме около одной из площадок прошедшего 2—7 июля в польском Старе-Яблонки чемпионата Европы, в котором Королева принимала участие.

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«По предварительным данным, Екатерина Королева утонула в водоеме рядом с игровыми кортами. Выяснением всех обстоятельств произошедшего занимается полиция Польши, представители ФГР оказывают полное содействие полицейским и следователям. Руководители федерации находятся на постоянной связи с членами нашей делегации. ФГР выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Екатерины», — сообщает пресс-служба ФГР.

Королева занималась гандболом с 15 лет, выступала за «Ставрополье» на позиции левого крайнего, также играла за молодежную сборную России.

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