Гандболисты минского СКА начали подготовку к новому сезону
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/.
В межсезонье состав армейцев претерпел изменения. В частности, команду покинули Михаил Жила, перешедший в швейцарский клуб «Амицития», и Никита Вайлупов, перебравшийся в стан чемпиона Беларуси БГК имени Мешкова. В обратном направлении (из Бреста в Минск) проследовали опытные гандболисты — Сергей Шилович и Денис Рутенко.
Сейчас подопечные Игоря Папруги тренируются в Минске, затем перебазируются в Раубичи. С 6 августа армейцы начнут сбор в Словении, где планируют провести три контрольных матча — с местными клубами «Горенье» и «Марибор», а также национальной сборной Саудовской Аравии. После этого минчане отправятся в чешский Нове-Место-на-Мораве и примут участие в турнире с участием венгерского «Чурго» и двух словенских команд — «Крка» и «Тримо».
Последним этапом подготовки к новому сезону для СКА станет традиционный розыгрыш Кубка Днепра, который пройдет
Первый матч чемпионата Беларуси минский СКА проведет 31 августа на своей площадке против могилевского клуба «Машека». Кроме участия в национальных турнирах, армейцы выступят в розыгрыше Кубка ЕГФ, который начнут со второго раунда. Их соперником будет победитель пары первого квалификационного этапа «Рибница» (Словения) — «Пыльва» (Эстония). Гандболисты «Машеки» сыграют в 1/32 финала европейского Кубка вызова против клуба «Слога» из Боснии и Герцеговины.