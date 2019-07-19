БГК имени Мешкова узнал соперников по групповому этапу нового сезона SEHA-лиги

В предварительной группе В соперниками чемпионов Беларуси будут венгерский «Веспрем», хорватский «Загреб», сербская «Металопластика» из Шабаца, а также два дебютанта — северомакедонский «Работник» из Битолы и китайская команда Пекинского спортивного университета.

В группе А сыграют северомакедонский «Вардар» из Скопье, хорватский «Нексе» из Нашице, словацкий «Татран» из Прешова, сербская «Войводина» из Нови-Сада и два новичка — украинский «Мотор» из Запорожья и венгерская «Татабанья».

Групповой этап начнется в сентябре, а завершится в декабре. По две лучшие команды из каждой группы сразу попадут в четвертьфинальную стадию. Еще четыре путевки в четвертьфинал разыграют клубы, которые займут 3−6-е места. По итогам четвертьфинальных встреч определится квартет, который в начале апреля 2020 года сыграет в «Финале четырех».