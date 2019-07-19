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19 июля, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова узнал соперников по групповому этапу нового сезона SEHA-лиги

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова узнал соперников по групповому этапу очередного, 9-го по счету сезона SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В предварительной группе В соперниками чемпионов Беларуси будут венгерский «Веспрем», хорватский «Загреб», сербская «Металопластика» из Шабаца, а также два дебютанта — северомакедонский «Работник» из Битолы и китайская команда Пекинского спортивного университета.

В группе А сыграют северомакедонский «Вардар» из Скопье, хорватский «Нексе» из Нашице, словацкий «Татран» из Прешова, сербская «Войводина» из Нови-Сада и два новичка — украинский «Мотор» из Запорожья и венгерская «Татабанья».

Групповой этап начнется в сентябре, а завершится в декабре. По две лучшие команды из каждой группы сразу попадут в четвертьфинальную стадию. Еще четыре путевки в четвертьфинал разыграют клубы, которые займут 3−6-е места. По итогам четвертьфинальных встреч определится квартет, который в начале апреля 2020 года сыграет в «Финале четырех».

В прошлом сезоне решающий этап SEHA-лиги проходил в Бресте. Победителем стал «Вардар», обыгравший в финальном поединке «Загреб» со счетом 26:23. БГК имени Мешкова завоевал бронзу, победив «Нексе» — 24:19. Гандболисты «Вардара» являются 5-кратными триумфаторами этих состязаний, дважды чемпионом становился «Веспрем», один титул у «Загреба». Брестчане два раза финишировали третьими.

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