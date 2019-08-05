Трефилов покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу

Источник: РИА "Новости"

На посту главного тренера национальной команды Трефилова заменит Амброс Мартин, возглавляющий клуб «Ростов-Дон». Также отмечается, что Трефилов станет вице-президентом ФГР, в этом качестве он будет курировать всю систему женских сборных России. Кроме того, Трефилов станет почетным президентом клуба «Кубань», где он начинал тренерскую карьеру и работал с 2013-го по 2014-й и с 2016-го по 2019-й.

Читайте также Контракт Мартина с женской сборной России по гандболу рассчитан до конца Олимпиады-2020

«Сборной России отдано много лет и сил, наверное, наступило время завершать работу в национальной команде, — сказал Трефилов. — Так сложилось, понимаю, что нужно восстанавливать здоровье, но из гандбола я не ухожу, буду работать дальше, передавать свой опыт, делать все для блага женского гандбола. Я желаю успехов сборной, уже в сентябре у команды начинается отбор на чемпионат Европы — 2020, а зимой предстоит чемпионат мира в Японии. Приоритет на ближайшее время — не только успешное выступление на чемпионате мира, но и попадание на Олимпийские игры в Токио».

«Разговор получился долгим и очень откровенным, не стану скрывать, принято очень непростое решение, я благодарен Евгению Васильевичу [Трефилову] за мужество и выдержку, — отметил президент ФГР Сергей Шишкарев. — Трефилов — легендарный тренер, с ним связаны все успехи российского женского гандбола последнего времени, он живет гандболом. Даже находясь на лечении, Евгений Васильевич был в курсе всех дел, переживал за игроков, следил за молодежными сборными. Но мы не можем не учитывать ситуацию со здоровьем, Трефилов никогда не щадит себя, всегда работает с полной отдачей, выкладываясь на тренировках, не говоря уже о матчах».

Трефилов работал в женской сборной России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством команда завоевала серебро Олимпиады-2008 в Пекине и золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, четыре раза сборная выигрывала чемпионаты мира, по два раза становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.