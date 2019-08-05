Трефилов покинул пост главного тренера женской сборной России по гандболу
ТАСС, 5 августа. Евгений Трефилов покинул должность главного тренера женской сборной России по гандболу. Об этом сообщает
ТАСС, 5 августа. Евгений Трефилов покинул должность главного тренера женской сборной России по гандболу. Об этом сообщает
На посту главного тренера национальной команды Трефилова заменит Амброс Мартин, возглавляющий клуб «Ростов-Дон». Также отмечается, что Трефилов станет
«Сборной России отдано много лет и сил, наверное, наступило время завершать работу в национальной команде, — сказал Трефилов. — Так сложилось, понимаю, что нужно восстанавливать здоровье, но из гандбола я не ухожу, буду работать дальше, передавать свой опыт, делать все для блага женского гандбола. Я желаю успехов сборной, уже в сентябре у команды начинается отбор на чемпионат Европы — 2020, а зимой предстоит чемпионат мира в Японии. Приоритет на ближайшее время — не только успешное выступление на чемпионате мира, но и попадание на Олимпийские игры в Токио».
«Разговор получился долгим и очень откровенным, не стану скрывать, принято очень непростое решение, я благодарен Евгению Васильевичу [Трефилову] за мужество и выдержку, — отметил президент ФГР Сергей Шишкарев. — Трефилов — легендарный тренер, с ним связаны все успехи российского женского гандбола последнего времени, он живет гандболом. Даже находясь на лечении, Евгений Васильевич был в курсе всех дел, переживал за игроков, следил за молодежными сборными. Но мы не можем не учитывать ситуацию со здоровьем, Трефилов никогда не щадит себя, всегда работает с полной отдачей, выкладываясь на тренировках, не говоря уже о матчах».
Трефилову 63 года, 19 февраля 2019 года он перенес операцию на сердце, 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.