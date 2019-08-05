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13:58 (мск), источник: ТАСС

Трефилов покинет пост главного тренера женского гандбольного клуба «Кубань»

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Евгений Трефилов покинет должность главного тренера женского гандбольного клуба «Кубань». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

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Источник: РИА "Новости"

В феврале нынешнего года специалист перенес операцию на сердце в Краснодаре и до мая проходил курс реабилитации. В понедельник стало известно, что 63-летний Трефилов станет вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР), покинув при этом пост главного тренера женской сборной России.

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«Он покинет пост главного тренера [клуба] и будет занимать должность почетного президента “Кубани”, — сообщил собеседник агентства. — Соответствующее решение уже принято».

Трефилов возглавлял клуб с 2016 года. Он работал в национальной команде России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством сборная завоевала серебро Олимпиады-2008 и золото Олимпийских игр — 2016, четыре раза сборная выигрывала чемпионаты мира, по два раза становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.

На клубном уровне Трефилов приводил тольяттинскую «Ладу», подмосковную «Звезду» и «Астраханочку» к золотым медалям чемпионатов России. Также он привел «Ладу» к победам в Кубке Кубков и Кубке ЕГФ, а «Звезда» под руководством специалиста выиграла Лигу чемпионов и Кубок ЕГФ.

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