Выход на Олимпиаду и золото Игр являются главными задачами женской сборной РФ по гандболу

В понедельник 51-летний испанец возглавил сборную России, сменив Евгения Трефилова.

«Я считаю, надо быть реалистами, подходить к задачам постепенно, — сказал Мартин. — Сейчас наша первая задача — выйти [на Игры] в Токио, дальше мы попытаемся выиграть золотые медали. Сейчас мне надо понять, что из себя представляет гандбол в России. Мне еще предстоит общение с разными людьми, с руководством федерации, необходимо понять ситуацию, а уже потом я буду составлять тренерский штаб».

По словам испанца, он будет консультироваться с Трефиловым. «Он лучше всех знает, что происходит в российском гандболе, кто и что из себя представляет. Конечно, я буду с ним общаться», — добавил новый главный тренер.

Мартин с 2018 года является главным тренером команды «Ростов-Дон», с которой стал чемпионом и обладателем Кубка России, а также дошел до финала Лиги чемпионов. В качестве главного тренера Мартин четыре раза выигрывал Лигу чемпионов с венгерским «Дьёром». С 2016 по 2019 год он возглавлял сборную Румынии.