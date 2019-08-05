Евгений Трефилов. Вынужденная замена

Источник: РИА "Новости"

Дневник тренера. Личное

Во время Олимпиады в Рио спецпроект, над которым работала наша группа, включал в себя затею, которую мы назвали «Дневник тренера». После каждой игры российских гандболисток и даже после каждой второй тренировки мы записывали интервью Трефилова, не ставя Евгения Васильевича в известность, зачем мы с такой назойливостью интересуемся его мнением о происходящем. Дескать, самому тренеру на Олимпиаде не до того, чтобы вести дневник, потому мы сделаем это за него.

И эта ставка сыграла! Как известно, женский игровой спорт абсолютно непредсказуем. Турнир мог закончиться как угодно. Чего только стоил первый матч наших с кореянками. Вели +5, потом проигрывали -6, а в итоге победили 30:25. Таков женский гандбол. Но в итоге все это увенчалось грандиозным полуфиналом против норвежек, который наши выиграли в дополнительное время 38:37, и победой в финале над француженками 22:19. А ведь в Рио ни одна другая наша сборная в игровых видах не стала олимпийским чемпионом. Дневник получился фантастический.

Но даже если бы результат оказался хуже, проект все равно бы удался. Потому что с таким главным героем, как Трефилов, надо просто не задавать идиотские вопросы. И тогда его ответы сами сложатся в захватывающее повествование.

Но! Мало ли в тренерском цеху красноречивых говорунов? Хватает и мастеров эпатажа. На них, рискуя нарваться на оскорбление, слетаются целые стаи репортеров, нацеленные на повышение цитируемости своих материалов. Знают, что добытые цитаты разойдутся широко. При этом спортивный результат уже никому не важен, включая самих тренеров. Они тоже наслаждаются своей цитируемостью.

Так вот Трефилову все это совершенно не надо! Он высказывается ровно так, как считает нужным. И вся эта чепуха — вроде популярности — его совершенно не интересует. А интересует его (если только слово «интересоваться» здесь подходит) гандбол. Как таковой. Искренний человек. Потому я — лично — поклонник Евгения Васильевича.

Результат и процесс

Разумеется, главное в работе тренера профессиональной команды — результат на табло. Что называется, здесь и сейчас. Но лишь тот тренер велик, который за сиюминутной победой или поражением пытается увидеть будущее. Например, известна история о том, как в 1980 году сборная СССР по футболу победила команду Бразилии в товарищеском матче, посвященном 30-летию стадиону «Маракана». 2:1 против Бразилии в Рио-де-Жанейро! Ну не круто ли? Да круче некуда. Вот только тренер команды Константин Бесков остался крайне недоволен игрой советских футболистов. Подчеркну — игрой! Куда это годится — весь матч отбиваться, не вылезая из своей штрафной, спросил Бесков игроков в раздевалке. И поставил всего одну «четверку» — вратарю Ринату Дасаеву. Остальным — «тройки» и даже «двойки».

Так же глядит на игру своих гандболисток и Евгений Трефилов. Однажды его «Кубань» разгромила «Ставрополье» 37:17. И что же? Сыграли хорошо? О нет.

«Сегодня была безобразная игра. Я скажу по-зрительски, не хочу даже как тренер говорить. Все, кто сегодня играли сзади, в центре, на полусреднем, забили 13 мячей на семь человек. Как будем делить? Поровну или по справедливости? Сегодня было отвратительное ведение игры в защите. Я не хочу обидеть “Ставрополье”, но это не самый сильный соперник. Я считаю, что моя команда должна всегда быть готова, быть в тонусе. То, что мы показали сегодня в матче со “Ставропольем”, для меня как для тренера мало», — сказал Трефилов.

Или вот еще цитата после матча, проигранного очень сильным соперницам в упорной борьбе с разницей всего в один мяч. Это же достойно, правда? Неправда. Не так играли, как надо тренеру.

«Тяжелый матч вышел, но я люблю гандбол, в который играют головой, а не телом. Сегодня было больше тела».

Непонятно? Что ж, есть и более подробные цитаты. Тренеру Трефилову мало, чтобы его гандболистки выигрывали. Ему надо, чтобы они ИГРАЛИ. Зачем? Затем, что только в этом случае можно рассчитывать на победу. Иначе на нее можно только надеяться.

«Выиграли и выиграли, но, кажется, я не доживу момента, когда эта команда начнет что-либо делать. Чем я могу быть доволен? Ничем! Для меня обилие голов — не показатель. Мой показатель — как эти голы забиты, как это у нас получается. К сожалению, вы все видели, что не очень. Выходим один на один — попадаем во вратаря или плакат за его спиной. Его жалко уже было, плакат этот. О чем это говорит? О нашем мастерстве. К сожалению, можно выиграть на эмоциях, на желании, но надо на мастерстве. Его я пока не чую».

А ведь победили 25:20. Не на тоненького, с хорошей разницей. Но это Трефилов. И вроде бы — балагурит, шуточки отпускает. Между тем, все серьезно. Например, в отборочном цикле к чемпионату Европы 2018 года Россия победила Румынию 30:25. Евгений Васильевич был, что называется, в своем репертуаре.

«Победа была с такой-то матерью. Команды у нас еще нет, к сожалению. Играть все время самоотверженно и убиваться каждый раз не получается. Приходится на всех топать и цыкать. Не хватает игроков — олимпийцы то рожают, то лажают, то сдаются. Поэтому пришлось вызвать на сбор много игроков, посмотреть, кто у нас есть в резерве. У нас было всего два варианта для победы — самоотверженность русских женщин и скорость. Больше у нас пока ничего нет».

И вот в финале этого самого чемпионата Европы Россия проиграла Франции 21:24. Евгений Васильевич, как же так? Не повезло? Наверное, опять засудили, да? Сказано же, не надо задавать Трефилову наивные вопросы.

«При чем здесь судьи? Мы сами проиграли матч, мне не очень нравилась наша игра сегодня. Тем не менее, я поздравляю нашу команду с хорошим результатом».

Да! Серебряные медали чемпионата Европы — это действительно хороший результат. Собственно, сборная России всего дважды в своей истории занимала на этом турнире второе место, еще дважды — третье, и никогда — первое. Казалось бы, это странно. Четырежды наши под руководством Трефилова выигрывали чемпионат мира. В том числе три раза подряд. Не говоря уж об эпической победе на Играх в Рио. А чемпионат Европы ни разу. Почему?

А вот как раз потому, о чем Евгений Васильевич говорит постоянно. Самоотверженность — есть, скорость — тоже есть. А игры нет. По крайней мере, она не всегда есть. Именно это и движет Трефиловым в его работе. И в его отношениях с людьми.

Отношения и отношение

После Игр 2012 года Трефилова убрали с должности главного тренера. Наши проиграли Корее в четвертьфинале с разницей всего в один мяч, и тут же главного тренера попросили на выход. Тогдашнее руководство Федерации гандбола России проголосовало единогласно, и ничуть этим Евгения Васильевича не удивило.

«Да кто там гандбол понимает? Сидят в кабинетах и думают не о гандболе, а о том, какой Трефилов плохой. А все гандбольные люди сидят сейчас без дела. Звонил своим старым друзьям. Все не у дел. Один в Краснодаре помидоры выращивает, другой в Ростове на рыбалке с удочкой. Люди спорта. Пока у руля одни чиновники. Будет интересно, кого они выберут на пост главного тренера. Кто согласится с ними работать в таких условиях. Говорят, что я перестал контролировать эмоции. Что больше с судьями ругаюсь, чем командой руковожу. А раньше чем я занимался? Когда выигрывал, это никого не смущало. А теперь вдруг стало мешать. Понимаете, каждый тренер всегда по своему ведет матч. У меня агрессивный стиль. Я стараюсь давить на судей. Но я же не дурак, ругаться ради ругани! За 12 лет международной карьеры ни одной красной карточки не было. Но сейчас это мало кого волнует».

Да, Трефилов не стесняется в выражениях. И не только на площадке во время матча, что видят все болельщики на трибунах и зрители у телевизоров. Этот сорванный хрип, перекрывающий все и вся, известен не меньше, чем бешеный ор Николая Карполя или адская брань Олега Знарка. Но как раз на площадке Трефилов себя контролирует, хоть и кажется, будто в него бес вселился. Это такой стиль, такая метода. А вот в общении за пределами площадки Евгений Васильевич говорит уж точно все, что думает. И с этим у него всегда возникают проблемы.

Не раз Трефилов отстранял от сборной звездных гандболисток, если те возражали против его методов. Как минимум дважды целые группы игроков сами отказывались с ним работать в национальной команде. Всякий раз это вызывало скандалы. И что в итоге? Все возвращались. Причем не только игроки смирялись с Тефиловым. Бывало, что и Евгений Васильевич остывал и приносил извинения.

Ничуть не сдержаннее Евгений Васильевич общается с начальниками. «Да кто там гандбол понимает?» Это, пожалуй, перебор. Например, вице-президентом СГР (тогда федерация называлась Союзом гандболистов России) был Андрей Лавров. Трехкратный олимпийский чемпион, знаете ли, по гандболу. И ему подобные обвинения не могли понравиться. Он и сам за словом в карман не лезет.

В общем, раздражение от Трефилова накопилось разом у всех. Убрали. И что? А ничего. В смысле, ничего хорошего не получилось. И через год, в 2013-м, Евгения Васильевича вновь назначили главным тренером сборной России.

Потому что Трефилова заменить некем. Он и сам так всегда говорит. Дескать, покажите молодого и талантливого тренера, и я сам уйду. Но где, мол, эти молодые? Я, говорит, в свои 60 — все еще молодой и перспективный. И улыбается. И продолжает работать так, как считает нужным.

В советские времена был такой лозунг: «У нас незаменимых нет». Однако жизнь — не набор штампов. Незаменимые — есть. И Трефилов — один из них. И это не частное мнение одного отдельно взятого поклонника. На чемпионате мира 2017 года наши с треском проиграли норвежкам в четвертьфинале. 17:34! Норвежки, что называется, рассчитались за Рио. 17:34! Это же кошмар. И вот президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев высказался после провального четвертьфинала.

«Я по-прежнему не дам Трефилова никому в обиду, но конструктивную критику я буду приветствовать. Критиковать Трефилова будем, есть за что, он получит свою долю критики. Но другого тренера у нас вместо него нет».

Коротко и ясно. Слово «критика» прозвучало трижды. Но другого нет. Точка.

Ожидание чуда

Собственно, а какого другого? В чем уникальность и незаменимость Трефилова. В том, что он максималист? Это есть. На чемпионате Европы 2018 года после победы в четвертьфинале его поздравили с выходом в полуфинал. «Выход в полуфинал, говорите? За четвертое место медалей не дают». Но таковы многие тренеры.

Уникальность в том, что Евгений Васильевич не просто максималист, но и дает максимальный результат? Так ведь не всегда же. Случались у него и провалы вроде поражения от Норвегии с двукратным отставанием в счете. В советские времена после такого позора тренера выгоняли из сборной навсегда, кто ты ни будь. Хоть Тарасов, хоть Гомельский.

Неповторимость Трефилова в его манере поведения? На площадке орет, как резаный, на тренировках гоняет игроков до потери сознания, а потом вдруг созывает своих барышень на дачу, и давай их потчевать шашлыками да арбузами. Да, истинно русский размах души. Что называется, в обе стороны. Но ведь и уже упоминавшийся Карполь такой же, и многие другие тренеры отличаются подобной страстностью.

Начальству правду-матку в глаза режет? Редко, но и это тоже встречается среди нынешних тренеров. Вспомните Андрея Назарова с его репликами в адрес хоккейного руководства.

Так вот. Трефилов — это все и сразу. Размах, харизма, искренность. Игра, которая ему кажется плохой, даже если результат хорош. Сам результат, не всегда радующий, но часто — превосходный. И главное — ощущение чуда, которое может произойти. Без него может быть хорошо или скверно, но чуда не будет. С ним — оно может произойти в любой момент. Да он и сам в это верит.

И это опять-таки не личный восторг чрезмерно впечатлительного болельщика. Операцию на сердце Евгений Васильевич перенес еще в феврале, и буквально на следующий день глава ФГР произнес: «Решение о замене Трефилова на период восстановления не принято». Заметьте, о «замене на период восстановления». То есть как бы и не предполагалось, что сборную может возглавить кто-то другой. В принципе.

И полгода длилось ожидание, завершившееся беседой Трефилова и Шикарева, в результате которой Евгений Васильевич покинул пост главного тренера сборной России по гандболу.