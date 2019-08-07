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7 августа, источник: Спорт РИА Новости

Гандбольный клуб «Спартак» ведет переговоры о выступлении в лиге SEHA

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Московский «Спартак» ведет переговоры о выступлении в лиге Юго-восточной гандбольной ассоциации (SEHA), сообщили РИА Новости в пресс-службе команды.

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Ранее появилась информация, что «Спартак» примет участие в лиге SEHA и заменит в турнире венгерский клуб «Татабанья». В новом сезоне в лиге SEHA выступят 12 клубов. Изначально в группу А вошли: хорватский «Нексе», македонский «Вардар», словацкий «Татран», сербская «Войводина», «Татабанья», украинский «Мотор». В группе В сыграют: белорусский БГК им. Мешкова, хорватский «Загреб», сербская «Металопластика», венгерский «Веспрем», македонский «Работник», китайский «Университет Пекина».

Действующим победителем турнира является «Вардар», на счету которого пять побед.

«Переговоры об участии ведутся, о результатах объявим в ближайшее время», — сказали в пресс-службе клуба.

Мужской гандбольный клуб «Спартак» был основан в 2017 году. В сезонах-2017/18 и 2018/19 команда стала серебряным призером чемпионата и Кубка России.

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