Гандбольный клуб «Спартак» ведет переговоры о выступлении в лиге SEHA

Ранее появилась информация, что «Спартак» примет участие в лиге SEHA и заменит в турнире венгерский клуб «Татабанья». В новом сезоне в лиге SEHA выступят 12 клубов. Изначально в группу А вошли: хорватский «Нексе», македонский «Вардар», словацкий «Татран», сербская «Войводина», «Татабанья», украинский «Мотор». В группе В сыграют: белорусский БГК им. Мешкова, хорватский «Загреб», сербская «Металопластика», венгерский «Веспрем», македонский «Работник», китайский «Университет Пекина».

Действующим победителем турнира является «Вардар», на счету которого пять побед.

«Переговоры об участии ведутся, о результатах объявим в ближайшее время», — сказали в пресс-службе клуба.