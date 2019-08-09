Трефилов будет курировать женский гандбол в должности вице-президента ФГР

Источник: РИА "Новости"

Трефилов, под чьим руководством женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья — в феврале 63-летний специалист перенес операцию на сердце, после чего проходил курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае.

«Хочу поблагодарить Евгения Васильевича за его вклад в успехи сборной страны, он выиграл практически все, что можно в нашем виде спорта. Он — человек-гора, человек-легенда. Во многих СМИ писалось о том, что он уходит, но Евгений Васильевич никуда не уходит — он остается работать в должности вице-президента во благо гандбола, он будет курировать наш женский гандбол», — сказал Воронин.