Трефилов будет курировать женский гандбол в должности вице-президента ФГР
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Евгений Трефилов на посту
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Евгений Трефилов на посту
Трефилов, под чьим руководством женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в
«Хочу поблагодарить Евгения Васильевича за его вклад в успехи сборной страны, он выиграл практически все, что можно в нашем виде спорта. Он —
Трефилов работал в женской сборной России с 1999 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й. Под его руководством команда также завоевала серебро Олимпиады 2008 года в Пекине, она четыре раза побеждала на чемпионатах мира, по два раза становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы.