Мартин нацелен привести российских гандболисток к победе на Олимпиаде в Токио

Источник: AP 2019

Евгений Трефилов, под чьим руководством женская сборная России завоевала золотые медали Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, вынужден был покинуть свой пост по состоянию здоровья — в феврале 63-летний специалист перенес операцию на сердце, после чего проходил курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае. О назначении 51-летнего Мартина на пост главного тренера женской сборной было объявлено в понедельник.

«У меня непростая задача — я должен заменить легенду мирового гандбола, — сказал Мартин. — Мне понятно, что я взял под крыло сборную, перед которой стоит самая высокая задача — взять золото Олимпийских игр. Но для этого нам еще надо удачно выступить на чемпионате мира в Японии, чтобы завоевать путевку в Токио».

«Понятно, что я не смогу повторить результат Трефилова по числу титулов, но я будут стараться повторить его успех на прошлой Олимпиаде. Я полон мотивации и готов выполнить эту задачу. Трефилов пообещал помогать мне всем, чем сможет», — подчеркнул он.