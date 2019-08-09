«Надеюсь на советы Трефилова». У российских гандболисток — впервые в истории тренер-иностранец

Источник: Спорт-Экспресс

Амброс Мартин

Родился 30 апреля 1968 года на Канарских островах.

Как игрок выигрывал Лигу чемпионов в 2001 году с клубом «Портленд Сан-Антонио» из Памплоны.

Как тренер работал с испанской командой «Итчако», венгерским «Дьером» (с которым четыре года подряд признавался лучшим тренером Лиги чемпионов, ‪2015 — 2018), параллельно — со сборной Румынии.

С лета 2018 года тренирует «Ростов-Дон», выиграл чемпионат России и серебро Лиги чемпионов.

5 августа назначен главным тренером женской сборной России.

Российский гандбол нечасто радует информационными «бомбами», однако недавно в отечественном женском гандболе случилось поистине историческое событие. Впервые в истории российскими девушками будет руководить иностранец — и это после многолетнего правления Евгения Трефилова.

Заступивший на пост тренер испанец Амброс Мартин — не новичок в России. Уже год он у руля самой успешной женской команды страны «Ростов-Дон», чемпиона России, серебряного призера Лиги чемпионов, в которой играют многие сборницы. Теперь на его плечах вершина российского гандбола — сборная. И миссия, в которой очень легко проиграть, а приобрести почти нечего — при Трефилове сборная и так выиграла Олимпиаду и вернула внимание к женскому гандболу. Теперь все это надо не расплескать и продолжить популяризацию спорта — чтобы когда «Сплин» свой давний гандбольный хит исполнял на каждом концерте или фестивале обязательно. Правда, до Игр в Токио, куда ещё надо отобраться, в декабре будет чемпионат мира — а его мы не выигрывали уже 10 лет.

На первой пресс конференции в роли тренера Мартин всячески рассыпался в комплиментах своему предшественнику, говорил, что надеется на его советы — старался показать, что не покушаеься на его наследие. Абсолютно логичная осторожность. В вопросах журналисты сравнивали и стиль Трефилова с подходом Мартина, но тот с дипломатичной улыбкой сказал, что будет относиться к подопечных как «профессионалам».

Единственный вопрос, который остался неотвеченным — о контракте. Гендиректор Федерации гандбола России Лев Воронин не стал давить на испанца и говорить во всеуслышание, что контракт действует до Олимпийских игр — хотя это так и есть. Предпочел ограничиться словами о поступательной работе.

Наконец, было объявлено, что совсем кромсать чемпионат ради подготовки к Олимпиаде не будут — плей-офф состоится. Но календарь, который представят в ближайшее время, будет учитывать интересы сборной.

Лев Воронин, гендиректор ФГР:

— Начиная этот брифинг, хочется поблагодарить Евгения Васильевича Трефилова. Человек выиграл все что можно. Он никуда не уходит, он продолжает работать на благо женского гандбола. Будет его куратором. В лице Амброса Мартина мы обрели сильного тренера, с его подходом к профессии, с его коммуникацией — это лучшая кандидатура. На клубном уровне является самым титулованным человеком в России. Человек приезжает из-за границы, все за ним следят, как он выстраивает работу. Мы это анализировали и сделали предложение. Надеемся, он тоже доволен, что его получил. Задачи максимальные и при подготовке к Олимпиаде, и к чемпионату мира. Контракт?

Амброс только приступил к своим обязанностям. Мы сегодня не оговаривали срок контракта, давайте будем двигаться поступательно.

— Что будет с календарем на следующий сезон?

— Интересы сборной будут учитываться, через два дня представим календарь. Плей-офф останется. Без него чемпионат утратил бы зрелищность.

Амброс Мартин, главный тренер:

— Большое спасибо за слова и за доверие. Эмоции переполняют. Конечно, у меня непростая задача, я должен заменить на посту легенду мирового гандбола. Я работал год в Ростове, и никаких сомнений, когда поступило предложение, не было. Будем работать. Перед сборной России стоит только одна задача, самая высокая — взять золото Игр в Токио, но нельзя забывать и о чемпионате мира в той же Японии. Лучше, чем Трефилов, на своём посту я выступить вряд ли смогу. Но повторить результат постараюсь.

— Вы говорили, что вам было важно лично побеседовать с Евгением Трефиловым. Какое напутствие вам дал экс-тренер сборной, на каком языке вообще был разговор? И планируете ли вы консультироваться с ним и дальше?

— Да, у нас действительно был разговор. Общались мы… на языке гандбола. (смеется) Он хорошо знает всех игроков, по сути это он все это создал. Я понимаю, что он не может быть постоянно рядом. Но я надеюсь на его помощь, советы. Он пообещал мне помогать всем, чем может.

— Будете ли вы менять тренерский штаб?

— У меня нет такой задачи. Если люди хорошо работают, зачем их убирать? Конечно, мне нужен второй тренер, который хорошо знает российский гандбол. К тому же есть фактор языкового барьера. Мне будет помогать Олег Киселев, олимпийский чемпион Барселоны, который играл со мной и сейчас живет и работает тренером в Испании.

— Евгений Васильевич известен своей своеобразной манерой общаться с игроками. Как будете это делать вы?