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8Презентация новичков в «Спартаке»
16:05 (мск), источник: ТАСС

Директор гандбольной SEHA-Газпром лиги назвал позитивным событием включение «Спартака»

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Включение московского гандбольного клуба «Спартака» в состав участников SEHA-Газпром лиги является очень позитивным событием. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил во вторник директор турнира Синиша Остоич.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» будет выступать в SEHA-Газпром лиге с сезона-2019/20.

«Включение “Спартака” в лигу — это очень позитивное событие, мы все приложили много усилий, чтобы заключить контракт. Это соглашение о сотрудничестве, партнерстве, и большая честь для всех сторон — подписать этот контракт», — отметил Остоич.

SEHA-Газпром лига была образована в 2011 году. В ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов македонский «Вардар» и хорватский «Загреб», четырехкратный финалист этого турнира венгерский «Веспрем», а также лучшие команды Украины и Белоруссии. С этого сезона лига выходит за границы Восточной Европы.

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