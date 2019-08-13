Директор гандбольной SEHA-Газпром лиги назвал позитивным событием включение «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» будет выступать в SEHA-Газпром лиге с сезона-2019/20.

«Включение “Спартака” в лигу — это очень позитивное событие, мы все приложили много усилий, чтобы заключить контракт. Это соглашение о сотрудничестве, партнерстве, и большая честь для всех сторон — подписать этот контракт», — отметил Остоич.