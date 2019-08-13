Директор гандбольной SEHA-Газпром лиги назвал позитивным событием включение «Спартака»
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Включение московского гандбольного клуба «Спартака» в состав участников
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Включение московского гандбольного клуба «Спартака» в состав участников
«Спартак» будет выступать в
«Включение “Спартака” в лигу — это очень позитивное событие, мы все приложили много усилий, чтобы заключить контракт. Это соглашение о сотрудничестве, партнерстве, и большая честь для всех сторон — подписать этот контракт», — отметил Остоич.