Трефилов объяснил, почему ушел из сборной России по гандболу

Источник: Спорт РИА Новости

— Насколько неожиданным стал для вас недавний визит на сбор в Сочи главы Федерации гандбола России Сергея Шишкарева и его решение отстранить вас от работы в сборной?

— Абсолютно неожиданным.

— Шишкарев приехал с уже готовым вердиктом?

— Нет, мы довольно долго все с ним обсуждали, прежде чем прийти к окончательному решению.

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— Чем это решение было аргументировано?

— Заботой о моем здоровье. Обидно, конечно, но воевать я не буду. Перегорел. Меня спросили, кого я могу рекомендовать на свое место, я и назвал испанца.

— Вы же всегда были против иностранных специалистов!

— Я и сейчас против. Но своих нет. Все молодежные команды торчат, как сливы — проигрывают с треском. Выше четвертого места не поднимаются.

— Вариант упереться и остаться в сборной у вас был?

— Один раз я уже оставался — после Олимпиады в Лондоне. Тогда очень многие хотели меня с моей должности сместить. Чего я только на разборе не наслушался. Вплоть до того, что некоторые члены команды со мной никогда в жизни на одном гектаре это самое не сядут.

— Ваши спортсмены?

— Мои, мои. Воспитанники. Ту войну я выиграл. Но больше ни с кем воевать не хочу. Можно было, конечно, встать в позу, но, правда — не хочу. Уже не тот боец. У меня только первый внук родился, я должен дожить, увидеть, как он мужиком станет.

— Зачем вы продолжаете приходить на тренировки «Кубани»? Ведь официально вас от должности главного тренера освободили.

— За день до встречи с вами мне этот же вопрос жена задала. Не знаю. Хочу сохранить эту команду. Не хочу, чтобы игроков растащили. Мне при этом не важно, как будет называться моя должность.

Гандбол же сейчас переживает не самые лучшие времена. Убрали государственную поддержку спортивных команд. Ну, кто-то с головой дружил? Какой спонсор в состоянии это вытянуть? Во Франции хватило мозгов сохранить систему, у нас, видимо, нет.

— А если через год-два вам предложат вернуться в сборную?