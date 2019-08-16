SEHA-Газпром лига развела российский «Спартак» и украинский «Мотор» по разным группам

Источник: РИА "Новости"

13 августа было объявлено, что «Спартак» заменит венгерский клуб «Татабанья» в новом розыгрыше турнира. Таким образом, «Спартак» должен был сыграть в одной группе с «Мотором». Во вторник вице-президент SEHA-Газпром лиги на пресс-конференции в ТАСС Борис Сапожников сообщил, что с проведением матчей между командами проблем возникнуть не должно.

«Учитывая, что SEHA заботится о конкурентном балансе лиги и других вопросах логистики, были сформированы новые группы», — говорится в сообщении.

В соответствии с новой жеребьевкой, «Спартак» сыграет в одной группе с хорватским «Загребом», белорусским БГК им. Мешкова, сербской «Металопластикой», македонским «Работником» и венгерским «Веспремом». В группе А сыграют хорватский «Нексе», македонский «Вардар», словацкий «Татран», сербская «Войводина», китайский «Университет Пекина» и «Мотор».