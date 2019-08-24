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24 августа, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова обыграл австрийский «Вествин» в Кубке Белгазпромбанка

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова добился второй победы в 12-м розыгрыше Кубка Белгазпромбанка, который проходит в Бресте.

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Источник: РИА "Новости"

Хозяева турнира сегодня оказались сильнее австрийского «Вествина» — 31:27. Первую половину подопечные Рауля Алонсо выиграли с преимуществом в 7 мячей, а в итоге позволили соперникам сократить разрыв до четырех мячей. Самыми результативными в составе победителей стали Никита Вайлупов и Максим Баранов, забросившие по 4 мяча. В стартовой встрече чемпионы Беларуси без особых проблем переиграли лучшую команду Финляндии «Риихимяки» — 40:26.

В заключительный день соревнований 25 августа брестчане в матче за первое место встретятся с французским «Нимом», который сначала победил «Вествин» (33:30), а затем выиграл у «Риихимяки» (25:23). Также в воскресенье финский и австрийский клубы разыграют бронзу.

Положение команд после двух игровых дней: БГК, «Ним» — по 4 очка, «Вествин», «Риихимяки» — по 0.

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