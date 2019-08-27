Трефилов: Я назначил Мартина главным тренером женской сборной по гандболу

«Мне ставят в вину, что я чуть ли не сам назначил (Амброса) Мартина на должность главного тренера (сборной России). Да, я назначил. Я откровенно говорил с Сергеем Николаевичем (Шишкаревым, президентом федерации гандбола России). Он спросил: “Кто готов сегодня возглавить команду?”. Что я должен был ответить? Ну, хорошо, я мог назвать неизвестного тренера. Но я озвучил кандидатуру Мартина по одной причине: 9 человек в составе “Ростов-Дона” прошли Лигу чемпионов, 60 процентов состава играли на победной Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Ну и кого я должен был назвать?» — сказал журналистам Трефилов.