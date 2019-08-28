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28 августа, источник: ТАСС

«Чеховские медведи» в шестой раз подряд завоевали Суперкубок России по гандболу

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Гандбольный клуб «Чеховские медведи» со счетом 35:25 победил московский «Спартак» и стал шестикратным обладателем Суперкубка России. Встреча прошла в московском дворце спорта «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

«Чеховские медведи» в сезоне-2018/19 стали чемпионами России и завоевали кубок страны. «Спартак» занял второе место в чемпионате, а в Кубке России дошел до финала, где уступил «Чеховским медведям». Всего в активе чеховского клуба 18 побед в чемпионатах страны (2002−2019), девять раз гандболисты команды становились победителями Кубка России (2009−2013, 2015−2016, 2018−2019).

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Впервые Суперкубок России был проведен в 2014 году, клуб из Чехова на протяжении шести лет побеждает в турнире. В 2014 году были обыграны «Пермские медведи», в 2015-м и 2017-м — краснодарский СКИФ, в 2016-м — петербургская «Нева», в прошлом году — «Спартак».

30 августа пройдет матч за Суперкубок России по гандболу среди женщин. Сыграют команды «Ростов-Дон» и тольяттинская «Лада». Ростовская команда выигрывала трофей четыре раза (2015−2018).

Сезон в мужской Суперлиге стартует 1 сентября пятью матчами, женский — в тот же день четырьмя играми.

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