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30 августа, источник: ТАСС

Гандболистки команды «Ростов-Дон» стали обладательницами Суперкубка России

ТАСС, 30 августа. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» переиграл «Ладу» (Тольятти) в матче за Суперкубок России. Встреча прошла в УСК «Олимп» в Тольятти.

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Источник: AFP 2019

Матч завершился со счетом 29:22 в пользу «Ростов-Дона». Самой результативной гандболисткой матча стала Елена Михайличенко («Лада»), отличившаяся восемь раз. В составе клуба «Ростов-Дон» семь мячей забросила Анна Вяхирева.

«Ростов-Дон» в прошлом году стал чемпионом страны и обладателем Кубка России, сделав третий «дубль» подряд.

Пятый раз подряд «Ростов-Дон» выиграл Суперкубок страны. Впервые матч за Суперкубок был сыгран в 2014 году, тогда звенигородская «Звезда» обыграла астраханский клуб «Динамо-Синара».

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