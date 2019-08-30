Гандболистки команды «Ростов-Дон» стали обладательницами Суперкубка России

Источник: AFP 2019

Матч завершился со счетом 29:22 в пользу «Ростов-Дона». Самой результативной гандболисткой матча стала Елена Михайличенко («Лада»), отличившаяся восемь раз. В составе клуба «Ростов-Дон» семь мячей забросила Анна Вяхирева.

«Ростов-Дон» в прошлом году стал чемпионом страны и обладателем Кубка России, сделав третий «дубль» подряд.