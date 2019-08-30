Гандболистки команды «Ростов-Дон» стали обладательницами Суперкубка России
ТАСС, 30 августа. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» переиграл «Ладу» (Тольятти) в матче за Суперкубок России. Встреча прошла в УСК «Олимп» в Тольятти.
ТАСС, 30 августа. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» переиграл «Ладу» (Тольятти) в матче за Суперкубок России. Встреча прошла в УСК «Олимп» в Тольятти.
Матч завершился со счетом 29:22 в пользу «Ростов-Дона». Самой результативной гандболисткой матча стала Елена Михайличенко («Лада»), отличившаяся восемь раз. В составе клуба «Ростов-Дон» семь мячей забросила Анна Вяхирева.
Пятый раз подряд «Ростов-Дон» выиграл Суперкубок страны. Впервые матч за Суперкубок был сыгран в 2014 году, тогда звенигородская «Звезда» обыграла астраханский клуб «Динамо-Синара».