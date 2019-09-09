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17:55 (мск), источник: БЕЛТА

Томаж Чатер назвал состав женской сборной Беларуси на отборочные матчи ЧЕ-2020 с Германией и Словенией

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу Томаж Чатер назвал состав команды на первые отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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К сентябрьским встречам с командами Германии и Словении будут готовиться 18 гандболисток: вратари — Юлия Кунцевич («Гомель»), Юлия Грацкевич, Лилия Бурдук (обе — «БНТУ-БелАЗ»); полевые игроки — Наталья Котина, Ирина Дронова, Наталья Гесть, Татьяна Цырибко, Ирина Мокат, Екатерина Силицкая (все — «Гомель»), Татьяна Рудковская, Снежана Снежко, Лилия Артюхович, Мария Коновал, Валерия Гутова (все — «БНТУ-БелАЗ»), Виктория Шамановская («Лада», Тольятти, Россия), Карина Ежикова («Астраханочка», Астрахань, Россия), Наталья Василевская, Диана Ильина (обе — «Глория», Бистрица, Румыния).

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В резервный список включены Кристина Ахраменко («Гомель»), Мария Троян («БНТУ-БелАЗ»), Анна Рябченко, Янина Елисеева (обе — «Городничанка», Гродно) и Дарья Свидунович («Берестье», Брест).

Тренировочный сбор национальной команды начнется 20 сентября в минском дворце спорта «Уручье». Затем подопечные Томажа Чатера отправятся в немецкий Кобург, где 25 сентября проведут стартовый поединок отборочного турнира чемпионата Европы со сборной Германии. После него белоруски вернутся в Минск и 29 сентября встретятся со словенскими гандболистками, которые в первом туре 3-й квалификационной группы примут на своей площадке команду Косова.

В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие команды из семи отборочных групп. Без квалификации там сыграют сборные Дании и Норвегии, которые в декабре 2020 года будут хозяйками финального турнира.

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