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11:13 (мск), источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова стартует сегодня в Лиге чемпионов гостевым матчем с «Порту»

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня примет старт в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первой игре предварительной группы В чемпионы Беларуси, которых тренирует испанский специалист Рауль Алонсо, сыграют в гостях у португальского «Порту» (начало в 20.30 по минскому времени, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В стартовом туре этой группы также сыграют: «Монпелье» (Франция) — «Вардар» (Скопье, Северная Македония), «Киль» (Германия) — «Виве» (Кельце, Польша), «Веспрем» (Венгрия) — «Мотор» (Запорожье, Украина).

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В группе А сыграют «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Барселона» (Испания), «Фленсбург» (Германия), «Ольборг» (Дания), «Пик» (Сегед, Венгрия), «Загреб» (Хорватия), «Целе» (Словения) и «Эльверум» (Норвегия).

Групповой раунд чемпионской Лиги завершится в конце февраля 2020 года, после чего по шесть лучших команд выйдут в плей-офф, причем клубы, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал, а остальные — в 1/8 финала. Последние четыре сезона брестчане неизменно выходят в 1/8 финала, но дальше пока не продвигались. В прошлом сезоне чемпионом главного клубного турнира Европы стал «Вардар», победивший в финальном поединке гандболистов «Веспрема» со счетом 27:24.

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