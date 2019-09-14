БГК имени Мешкова стартует сегодня в Лиге чемпионов гостевым матчем с «Порту»
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня примет старт в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня примет старт в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой игре предварительной группы В чемпионы Беларуси, которых тренирует испанский специалист Рауль Алонсо, сыграют в гостях у португальского «Порту» (начало в 20.30 по минскому времени, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В стартовом туре этой группы также сыграют: «Монпелье» (Франция) — «Вардар» (Скопье, Северная Македония), «Киль» (Германия) — «Виве» (Кельце, Польша), «Веспрем» (Венгрия) — «Мотор» (Запорожье, Украина).
В группе А сыграют «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Барселона» (Испания), «Фленсбург» (Германия), «Ольборг» (Дания), «Пик» (Сегед, Венгрия), «Загреб» (Хорватия), «Целе» (Словения) и «Эльверум» (Норвегия).
Групповой раунд чемпионской Лиги завершится в конце февраля 2020 года, после чего по шесть лучших команд выйдут в