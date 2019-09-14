БГК имени Мешкова стартует сегодня в Лиге чемпионов гостевым матчем с «Порту»

В первой игре предварительной группы В чемпионы Беларуси, которых тренирует испанский специалист Рауль Алонсо, сыграют в гостях у португальского «Порту» (начало в 20.30 по минскому времени, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»). В стартовом туре этой группы также сыграют: «Монпелье» (Франция) — «Вардар» (Скопье, Северная Македония), «Киль» (Германия) — «Виве» (Кельце, Польша), «Веспрем» (Венгрия) — «Мотор» (Запорожье, Украина).

Групповой раунд чемпионской Лиги завершится в конце февраля 2020 года, после чего по шесть лучших команд выйдут в плей-офф, причем клубы, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал, а остальные — в 1/8 финала. Последние четыре сезона брестчане неизменно выходят в 1/8 финала, но дальше пока не продвигались. В прошлом сезоне чемпионом главного клубного турнира Европы стал «Вардар», победивший в финальном поединке гандболистов «Веспрема» со счетом 27:24.