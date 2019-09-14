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14:16 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь намерена претендовать на проведение чемпионата Европы по гандболу 2026 года

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена претендовать на проведение чемпионата Европы по гандболу — 2026. Об этом министр спорта и туризма Сергей Ковальчук заявил на встрече с президентом Международной федерации гандбола Хассаном Мустафой и генеральным секретарем Европейской гандбольной федерации Мартином Хаусляйтнером, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе спортивного ведомства.

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Приветствуя гостей, Сергей Ковальчук рассказал им о пристальном внимании, которое уделяется руководством страны развитию спорта и здорового образа жизни, а также о богатых победных традициях отечественных гандболистов. Министр также заявил о намерении белорусской стороны претендовать на проведение чемпионата Европы по гандболу в 2026 году.

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Хассан Мустафа в свою очередь поздравил Сергея Ковальчука с успешным проведением Европейских игр в белорусской столице. Он также отметил, что с момента его последнего визита в Минск город преобразился, в том числе сделала шаг вперед спортивная инфраструктура.

Мартин Хаусляйтнер также поделился положительными впечатлениями от увиденного в столице Беларуси. По его мнению, большое количество спортсооружений мирового уровня наверняка станет преимуществом белорусской заявки на проведение континентального первенства. Окончательное решение о месте проведения чемпионата Европы примет конгресс ЕГФ.

Напомним, что в 2024 году турнир примет Германия.

В программе визита высоких гостей участие в торжественной церемонии открытия Дома гандбола в Минске и посещение штаб-квартиры Национального олимпийского комитета Беларуси, где также запланирован ряд встреч.

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