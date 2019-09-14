Гандболистки «Гомеля» разгромили косовский «Исток» в первом матче квалификации Кубка ЕГФ

Сегодня чемпионки Беларуси уверенно переиграли на своей площадке гостей из косовского клуба «Исток» со счетом 43:13 (22:7). Вечером соперники вновь встретятся в Гомеле. Победитель в следующем раунде в середине октября дважды встретится с датским «Хернингом».

Перед матчами Кубка ЕГФ на старте нового чемпионата Беларуси гандболистки «Гомеля» сыграли очень уверенно, разгромив у себя дома «Витебчанку» (47:11) и «РЦОР-БНТУ-2» (55:25). Главный конкурент команды Томажа Чатера в борьбе за золото национального первенства «БНТУ-БелАЗ» одержал уже три виктории, переиграв на своей площадке в Минске «РЦОР-БНТУ-2» (51:24), «Берестье» (32:17) и «Березину» (42:26).