В Минске торжественно открылся Дом гандбола

«В последнее время Минск становится ареной для важных международных событий, таких как Европейские игры или легкоатлетический матч Европа — США. Открытие Дома гандбола — не столь масштабное мероприятие, однако для развития белорусского спорта в целом и гандбола в частности оно не менее значимо», — отметил на церемонии открытия министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук. Он выразил уверенность в том, что новый спортивный объект на карте белорусской столицы позволит отечественной школе гандбола сделать качественный шаг вперед. «Своими громкими победами на международной арене наши гандболисты заслужили появление такого объекта», — сказал глава спортивной отрасли.

Президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа, выступая перед гостями мероприятия, поблагодарил белорусскую сторону за теплый прием, оказанный ему в Минске. Поздравляя собравшихся с открытием нового объекта, он пожелал, чтобы двери Дома гандбола всегда были распахнуты для приверженцев здорового образа жизни. «Чтобы новый спорткомплекс постоянно был полон людей, причем не только тех, кто занимается гандболом, но и любителей других видов спорта», — добавил гость.

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Генеральный секретарь Европейской гандбольной федерации Мартин Хаусляйтнер в свою очередь подчеркнул, что белорусская федерация этого вида спорта является активным и полноправным членом континентальной и мировой гандбольной семьи, сборные и клубы Беларуси постоянно участвуют в самых престижных международных стартах. Он пожелал, чтобы благодаря Дому гандбола в Беларуси появилось большое количество высококлассных игроков и тренеров, что позволит сделать новый шаг вперед в развитии спорта и радовать болельщиков отличными результатами на самых престижных стартах.

Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев рассказал, что стройка нового спортивного объекта потребовала консолидации всех заинтересованных сторон, начиная от руководства страны, которое проводит здравосозидательную политику, и заканчивая строителями, которые оперативно воплотили в жизнь амбициозный проект.

Молодых гандболистов, ставших полноправными хозяевами спорткомплекса, поздравили также первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, легендарный отечественный тренер Спартак Миронович, олимпийские чемпионы Александр Каршакевич, Юрий Шевцов, Константин Шароваров, Андрей Барбашинский, шестикратный победитель Лиги чемпионов Сергей Рутенко.

Кульминацией торжества стало вручение символического ключа от Дома гандбола его директору, известному в прошлом гандболисту Андрею Барвиюку.