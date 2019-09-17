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17 сентября, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова разгромил московский «Спартак» в SEHA-лиге

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал первую победу в новом сезоне SEHA-лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси принимали дебютанта этого турнира московский «Спартак» и были гораздо сильнее — 35:24 (17:10). Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 9 мячей.

В первом туре SEHA-лиги БГК имени Мешкова у себя дома уступил одному из главных фаворитов венгерскому «Веспрему» с минимальной разницей в счете — 27:28.

Свой следующий матч в предварительной группе В брестские гандболисты проведут 3 октября в гостях у сербского клуба «Металлопластика» (Шабац). До этого, 21 сентября, БГК в первом домашнем поединке нового сезона Лиги чемпионов сыграет с французским «Монпелье». На старте турнира в группе В чемпионской лиги брестчане неожиданно проиграли на выезде португальскому «Порту» со счетом 25:27.

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