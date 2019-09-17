БГК имени Мешкова разгромил московский «Спартак» в SEHA-лиге

Источник: РИА "Новости"

Сегодня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси принимали дебютанта этого турнира московский «Спартак» и были гораздо сильнее — 35:24 (17:10). Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 9 мячей.

В первом туре SEHA-лиги БГК имени Мешкова у себя дома уступил одному из главных фаворитов венгерскому «Веспрему» с минимальной разницей в счете — 27:28.