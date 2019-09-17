БГК имени Мешкова разгромил московский «Спартак» в SEHA-лиге
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал первую победу в новом сезоне
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал первую победу в новом сезоне
Сегодня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси принимали дебютанта этого турнира московский «Спартак» и были гораздо сильнее — 35:24 (17:10). Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 9 мячей.
В первом туре
Свой следующий матч в предварительной группе В брестские гандболисты проведут 3 октября в гостях у сербского клуба «Металлопластика» (Шабац). До этого, 21 сентября, БГК в первом домашнем поединке нового сезона Лиги чемпионов сыграет с французским «Монпелье». На старте турнира в группе В чемпионской лиги брестчане неожиданно проиграли на выезде португальскому «Порту» со счетом 25:27.