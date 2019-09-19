Федерация гандбола России подала заявку на проведение женского ЧЕ-2024

Согласно заявочной книге, матчи чемпионата Европы пройдут в четырех городах — Москве («ВТБ-Арена» и «Крылатское»), Краснодаре («Баскет Холл»), Петербурге («Сибур-Арена») и Ростове-на-Дону («Гандбол-Арена»).

«Нет никаких сомнений, что Россия сможет провести чемпионат Европы на самом высоком уровне, наша страна славится организацией масштабных соревнований, а российские гандболистки заслуживают права сыграть на таком престижном турнире перед родными трибунами спустя почти 20 лет после того, как в 2005 году в Санкт-Петербурге прошел чемпионат мира среди женских команд, — сказал глава ФГР Сергей Шишкарев. — Мы подготовили заявку, в которой учтены все требования Европейской гандбольной федерации (ЕГФ), для проведения чемпионата Европы выбраны города, в которых есть сильные традиции гандбола, и где знают, понимают и ценят наш вид спорта».

«Мы продумали удобную логистику для команд, исходя в том числе и из интересов болельщиков, которые приедут поддерживать свои сборные и смогут увидеть нашу страну во всем многообразии. Уверены, что участники чемпионата Европы и все, кто посетит нашу страну, ощутят гостеприимство и будут чувствовать себя максимально комфортно, а турнир такого ранга станет важным спортивным событием и настоящим праздником гандбола», — добавил Шишкарев.