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14:04 (мск), источник: ТАСС

Федерация гандбола России подала заявку на проведение женского ЧЕ-2024

ТАСС, 19 сентября. Федерация гандбола России (ФГР) подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года среди женских команд. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

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Согласно заявочной книге, матчи чемпионата Европы пройдут в четырех городах — Москве («ВТБ-Арена» и «Крылатское»), Краснодаре («Баскет Холл»), Петербурге («Сибур-Арена») и Ростове-на-Дону («Гандбол-Арена»).

«Нет никаких сомнений, что Россия сможет провести чемпионат Европы на самом высоком уровне, наша страна славится организацией масштабных соревнований, а российские гандболистки заслуживают права сыграть на таком престижном турнире перед родными трибунами спустя почти 20 лет после того, как в 2005 году в Санкт-Петербурге прошел чемпионат мира среди женских команд, — сказал глава ФГР Сергей Шишкарев. — Мы подготовили заявку, в которой учтены все требования Европейской гандбольной федерации (ЕГФ), для проведения чемпионата Европы выбраны города, в которых есть сильные традиции гандбола, и где знают, понимают и ценят наш вид спорта».

«Мы продумали удобную логистику для команд, исходя в том числе и из интересов болельщиков, которые приедут поддерживать свои сборные и смогут увидеть нашу страну во всем многообразии. Уверены, что участники чемпионата Европы и все, кто посетит нашу страну, ощутят гостеприимство и будут чувствовать себя максимально комфортно, а турнир такого ранга станет важным спортивным событием и настоящим праздником гандбола», — добавил Шишкарев.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 28 ноября по 15 декабря. В турнире примут участие 24 сборные. Страна-хозяйка турнира должна быть утверждена исполкомом ЕГФ 21 ноября 2019 года. Женское европейское первенство 2020 года пройдет в Дании и Норвегии, 2022-го — в Словении, Северной Македонии и Черногории.

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