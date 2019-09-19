Федерация гандбола России подала заявку на проведение женского ЧЕ-2024
ТАСС, 19 сентября. Федерация гандбола России (ФГР) подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года среди женских команд. Об этом сообщает
ТАСС, 19 сентября. Федерация гандбола России (ФГР) подала заявку на проведение чемпионата Европы 2024 года среди женских команд. Об этом сообщает
Согласно заявочной книге, матчи чемпионата Европы пройдут в четырех городах — Москве («ВТБ-Арена» и «Крылатское»), Краснодаре («Баскет Холл»), Петербурге («Сибур-Арена») и
«Нет никаких сомнений, что Россия сможет провести чемпионат Европы на самом высоком уровне, наша страна славится организацией масштабных соревнований, а российские гандболистки заслуживают права сыграть на таком престижном турнире перед родными трибунами спустя почти 20 лет после того, как в 2005 году в
«Мы продумали удобную логистику для команд, исходя в том числе и из интересов болельщиков, которые приедут поддерживать свои сборные и смогут увидеть нашу страну во всем многообразии. Уверены, что участники чемпионата Европы и все, кто посетит нашу страну, ощутят гостеприимство и будут чувствовать себя максимально комфортно, а турнир такого ранга станет важным спортивным событием и настоящим праздником гандбола», — добавил Шишкарев.
Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 28 ноября по 15 декабря. В турнире примут участие 24 сборные.