БГК имени Мешкова проиграл «Монпелье» в Лиге чемпионов

Первый тайм домашней встречи с французским «Монпелье» чемпионы Беларуси выиграли с перевесом в один гол — 13:12. До середины второй половины игры брестчане также были впереди, но затем гости перехватили инициативу и в итоге победили со счетом 27:25. В первом туре соревнований в предварительной группе В БГК с таким же результатом уступил на выезде португальскому «Порту».