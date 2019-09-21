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21 сентября, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова проиграл «Монпелье» в Лиге чемпионов

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел второе поражение подряд на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первый тайм домашней встречи с французским «Монпелье» чемпионы Беларуси выиграли с перевесом в один гол — 13:12. До середины второй половины игры брестчане также были впереди, но затем гости перехватили инициативу и в итоге победили со счетом 27:25. В первом туре соревнований в предварительной группе В БГК с таким же результатом уступил на выезде португальскому «Порту».

Следующий поединок в чемпионской Лиге брестчане проведут 25 сентября в гостях у немецкого «Киля», который в первой игре разошелся миром с польским «Виве» — 30:30, а затем победил на выезде венгерский «Веспрем» со счетом 37:31.

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