БГК имени Мешкова проиграл «Монпелье» в Лиге чемпионов
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел второе поражение подряд на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел второе поражение подряд на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый тайм домашней встречи с французским «Монпелье» чемпионы Беларуси выиграли с перевесом в один гол — 13:12. До середины второй половины игры брестчане также были впереди, но затем гости перехватили инициативу и в итоге победили со счетом 27:25. В первом туре соревнований в предварительной группе В БГК с таким же результатом уступил на выезде португальскому «Порту».
Следующий поединок в чемпионской Лиге брестчане проведут 25 сентября в гостях у немецкого «Киля», который в первой игре разошелся миром с польским «Виве» — 30:30, а затем победил на выезде венгерский «Веспрем» со счетом 37:31.