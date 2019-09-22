Гандболисты минского СКА победно стартовали в Балтийской лиге
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА победили в стартовом матче нового сезона Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА победили в стартовом матче нового сезона Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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На следующей неделе гандболистам СКА предстоит провести два выездных поединка национального первенства: 25 сентября — с гродненским «Крононом», 29 сентября — со своим главным конкурентом в борьбе за чемпионский титул Брестским гандбольным клубом имени Мешкова. В этом сезоне минчане уже обыграли брестчан на своей арене со счетом 27:24.