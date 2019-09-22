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16:43 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА победно стартовали в Балтийской лиге

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА победили в стартовом матче нового сезона Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня вице-чемпионы Беларуси в домашней встрече уверенно переиграли литовский «Драгунас» из Клайпеды со счетом 30:23 (16:11). Самыми результативными в составе победителей стали Вячеслав Бохан и Юлиан Гирик, забросившие по 6 мячей.

На следующей неделе гандболистам СКА предстоит провести два выездных поединка национального первенства: 25 сентября — с гродненским «Крононом», 29 сентября — со своим главным конкурентом в борьбе за чемпионский титул Брестским гандбольным клубом имени Мешкова. В этом сезоне минчане уже обыграли брестчан на своей арене со счетом 27:24.

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