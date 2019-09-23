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10:57 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты «Вардара» одержали вторую победу на старте группового этапа Лиги чемпионов

В поединке 2-го тура предварительной группы В действующий победитель ЛЧ победил в Скопье гостей из португальского «Порту» со счетом 32:27 и вышел на первое место, набрав 4 очка из четырех возможных.

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Источник: AP 2019

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты «Вардара» одержали вторую победу на старте Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 2-го тура предварительной группы В действующий победитель ЛЧ победил в Скопье гостей из португальского «Порту» со счетом 32:27 и вышел на первое место, набрав 4 очка из четырех возможных.

Фото «Вардара»

В первом туре «Вардар» обыграл на выезде французский «Монпелье» — 33:31.

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова пока очков не набрал. На старте турнира чемпионы Беларуси уступили в гостях «Порту» — 25:27, а затем на своей площадке с таким же счетом проиграли «Монпелье».

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