Гандболисты «Вардара» одержали вторую победу на старте группового этапа Лиги чемпионов

В поединке 2-го тура предварительной группы В действующий победитель ЛЧ победил в Скопье гостей из португальского «Порту» со счетом 32:27 и вышел на первое место, набрав 4 очка из четырех возможных.

Фото «Вардара»

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова пока очков не набрал. На старте турнира чемпионы Беларуси уступили в гостях «Порту» — 25:27, а затем на своей площадке с таким же счетом проиграли «Монпелье».