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15:37 (мск), источник: ТАСС

Министр спорта РФ Колобков провел встречу с президентом Федерации гандбола Шишкаревым

ТАСС, 23 сентября. Министр спорта РФ Павел Колобков встретился с президентом Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

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Источник: РИА "Новости"

Шишкарев рассказал о подготовке мужской и женской сборных к турнирам в сезоне-2019/20, а также о плане подготовки к чемпионату мира, который пройдет c 30 ноября по 15 декабря в Японии.

«В чемпионате мира не сможет принять участие лидер нашей команды, одна из самых талантливых гандболисток Европы Дарья Дмитриева, накануне сезона получившая травму, — сообщил Шишкарев. — Тем не менее перед сборной России будут стоять самые амбициозные цели: задача-максимум — выиграть турнир. Победа на чемпионате мира позволит сборной России квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио, это наша главная цель. Что касается Дарьи, то мы договорились, что она не будет форсировать восстановление, все должно идти в планомерном режиме, чтобы Дмитриева была готова сыграть на Олимпиаде».

Мужская сборная России примет участие в чемпионате Европы, который пройдет c 10 по 26 января 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции. «Мы попали в сильную группу, — сказал Шишкарев. — Но это должно только мотивировать нашу команду. Задача сборной России — занять как можно более высокое место, чтобы завоевать путевку в олимпийский квалификационный турнир. Мужская сборная России настроена достойно выступить на чемпионате Европы, а наша главная цель — участие в Олимпиаде в Токио двумя национальными командами — мужской и женской».

Также Шишкарев поздравил Колобкова с прошедшим днем рождения (в воскресенье Колобкову исполнилось 50 лет) и подарил ему футболку сборной России с номером 50.

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