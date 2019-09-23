Министр спорта РФ Колобков провел встречу с президентом Федерации гандбола Шишкаревым
ТАСС, 23 сентября. Министр спорта РФ Павел Колобков встретился с президентом Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым в понедельник. Об этом сообщает
ТАСС, 23 сентября. Министр спорта РФ Павел Колобков встретился с президентом Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым в понедельник. Об этом сообщает
Шишкарев рассказал о подготовке мужской и женской сборных к турнирам в сезоне-2019/20, а также о плане подготовки к чемпионату мира, который пройдет c 30 ноября по 15 декабря в Японии.
«В чемпионате мира не сможет принять участие лидер нашей команды, одна из самых талантливых гандболисток Европы Дарья Дмитриева, накануне сезона получившая травму, — сообщил Шишкарев. — Тем не менее перед сборной России будут стоять самые амбициозные цели:
Мужская сборная России примет участие в чемпионате Европы, который пройдет c 10 по 26 января 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции. «Мы попали в сильную группу, — сказал Шишкарев. — Но это должно только мотивировать нашу команду. Задача сборной России — занять как можно более высокое место, чтобы завоевать путевку в олимпийский квалификационный турнир. Мужская сборная России настроена достойно выступить на чемпионате Европы, а наша главная цель — участие в Олимпиаде в Токио двумя национальными командами — мужской и женской».
Также Шишкарев поздравил Колобкова с прошедшим днем рождения (в воскресенье Колобкову исполнилось 50 лет) и подарил ему футболку сборной России с номером 50.