Министр спорта РФ Колобков провел встречу с президентом Федерации гандбола Шишкаревым

Источник: РИА "Новости"

Шишкарев рассказал о подготовке мужской и женской сборных к турнирам в сезоне-2019/20, а также о плане подготовки к чемпионату мира, который пройдет c 30 ноября по 15 декабря в Японии.

«В чемпионате мира не сможет принять участие лидер нашей команды, одна из самых талантливых гандболисток Европы Дарья Дмитриева, накануне сезона получившая травму, — сообщил Шишкарев. — Тем не менее перед сборной России будут стоять самые амбициозные цели: задача-максимум — выиграть турнир. Победа на чемпионате мира позволит сборной России квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио, это наша главная цель. Что касается Дарьи, то мы договорились, что она не будет форсировать восстановление, все должно идти в планомерном режиме, чтобы Дмитриева была готова сыграть на Олимпиаде».

Мужская сборная России примет участие в чемпионате Европы, который пройдет c 10 по 26 января 2020 года в Австрии, Норвегии и Швеции. «Мы попали в сильную группу, — сказал Шишкарев. — Но это должно только мотивировать нашу команду. Задача сборной России — занять как можно более высокое место, чтобы завоевать путевку в олимпийский квалификационный турнир. Мужская сборная России настроена достойно выступить на чемпионате Европы, а наша главная цель — участие в Олимпиаде в Токио двумя национальными командами — мужской и женской».