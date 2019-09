Шаг в неизвестность. Как сборная России по гандболу заиграет без Трефилова?

View this post on Instagram

Анна Сень – новый капитан сборной России! Левый полусредний «Ростов-Дона» заменит на ответственном посту выбывшую из-за травмы Дарью Дмитриеву. Такой выбор сделал главный тренер нашей национальной команды Амброс Мартин. . «Я выполняла эту роль, когда сборную возглавлял Виталий Крохин. Также была капитаном в отсутствие Дарьи Дмитриевой – например, на товарищеских турнирах в Швеции и Румынии, – сказала Анна @annapetrenko.8 Сень. – Рада, что мне вновь доверили быть капитаном, это очень приятно. Обещаю делать все возможное для команды, создавая позитивную атмосферу. Приложу максимум усилий, чтобы улучшить все то, что у нас уже есть». Уже в среду, 25 сентября, Анна выведет сборную России на отборочную игру чемпионата Европы на хорошо знакомую ей площадку ростовского Дворца спорта. Наша команда сыграет со сборной Словакии. Не пропустите этот матч, билеты еще можно купить по ссылке в профиле нашего аккаунта! #handballRussia #гандболлипучий #АннаСень