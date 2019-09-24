Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Брешиа
Ювентус
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис
Леванте
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вальядолид
Гранада
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Удинезе
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь
Автомобилист
00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
Салават Юлаев
23
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Динамо Мн
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Адмирал
32
Все события
Фоторепортажи
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
10Сверхволевая победа киевского «Динамо» над «Спартаком». Ей 25 лет
18:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Шаг в неизвестность. Как сборная России по гандболу заиграет без Трефилова?

От нового тренера по-прежнему ждут только побед. Ошибок не простят.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

25 сентября всеми любимая женская сборная России по гандболу начнёт новый сезон. Да что там новый сезон — это будет по-настоящему новая жизнь, новая эпоха! Напомним, что по состоянию здоровья летом команду покинул великий Евгений Трефилов, с которым сборная выиграла Олимпиаду-2016. Удастся ли ей остаться на вершине без выдающегося тренера?
Первой проверкой для нового наставника и обновлённого состава станут матчи квалификации к чемпионату Европы 2020 года. Россия встретится с командами Словакии, Сербии и Швейцарии.

Мартин выдержит давление?

Источник: AP

К новым золотым вершинам с 2019 года команду призван вести испанский наставник Амброс Мартин. Его назначение в качестве преемника Трефилова выглядело более чем логично: Амброс два сезона проработал в сильнейшем женском клубе страны и сделал «Ростов-Дон» ещё мощнее, чем прежде. Именно под руководством испанца ростовчанки пополнили коллекцию российских титулов и впервые дошли до финала Лиги чемпионов. Так что Мартин прекрасно знает и своих подопечных, коих в сборной России очень много, и гандболисток из других клубов.

Пожалуй, единственным очевидным минусом испанского наставника выглядит небольшой опыт работы в национальных командах. До 2018 года Мартин возглавлял сборную Румынии и трижды принимал участие в крупных турнирах: на чемпионатах Европы у команды были четвёртое и пятое места, на чемпионате мира — 10-е. Не провал, конечно, но и не прорыв.
В России Мартин, безусловно, окажется под более сильным давлением и в более сложной ситуации. От него меньше чем через год работы уже будут ждать как минимум медалей в каждом старте. А старты эти самого высокого уровня: чемпионат мира и Олимпийские игры. Выдержит ли Мартин давление, сумеет ли подготовить команду, доберётся ли до наград? Болельщики сборной России и руководство федерации рассчитывают на положительные ответы.

Во время загрузки произошла ошибка.

И строить команду, и побеждать!

Стартовать Мартину придётся без раскачки — с ответственных матчей. Дело в том, что 25 сентября начнётся отборочный турнир к чемпионату Европы — 2020. За восемь месяцев все его участники проведут по шесть матчей, каждый из которых будет иметь значение — ошибаться нельзя.
В турнире принимают участие 28 команд, которые разделены на семь квартетов. В группах все команды сыграют друг с другом по два раза — дома и в гостях, и две лучшие сборные в итоге получат прямые путёвки на чемпионат Европы. На бумаге всё выглядит предельно просто, но на деле тренеру сборной России нужно не просто побеждать, а ещё и строить команду к чемпионату мира, учитывая травму капитана и основного разыгрывающего Дарьи Дмитриевой.

Сборной России в соперники достались команды Сербии, Словакии и Швейцарии. «Группой смерти», конечно, наш квартет не назвать — только Сербия выглядит близким по силе соперником, но и расслабляться нельзя. Условно, одно неожиданное поражение от Словакии может повернуть ситуацию в группе самым неприятным образом. Российской команде сюрпризы не нужны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наша команда за всю свою историю с 1994 года не пропустила ни одного чемпионата Европы, и очень велика вероятность, что отберётся на главный турнир континента снова. Всё-таки девушки из Швейцарии выглядят аутсайдерами, а сильное поколение словачек, блиставшее в 2013−14 годах, постепенно сходит на нет. Именно матчами с этими соперниками Россия и будет начинать отбор. 25 сентября в Ростове-на-Дону сыграем со Словакией, а 29-го — в Мури-Берне со Швейцарией. Если оба матча удастся выиграть без проблем, то остаток дороги на Евро должен быть прямым.

Читайте также
 Анна Седокова увела из семьи известного баскетболиста!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Российские футболисты играют даже в Боснии, Швеции и Хорватии
Надежда на сенсацию: как Набережные Челны готовятся к «Спартаку»
СМИ назвали следующий клуб в карьере Хосепа Гвардиолы
РУСАДА прокомментировало возможное отстранение сборной РФ от ЧМ
Олимпийский чемпион Назаров временно дисквалифицирован
Роман Широков оценил шансы на возвращение Карпина в «Спартак»
Павлу Мамаеву предложили поднимать крымский футбол
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь