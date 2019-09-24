Шаг в неизвестность. Как сборная России по гандболу заиграет без Трефилова?
От нового тренера
От нового тренера
25 сентября всеми любимая женская сборная России по гандболу начнёт новый сезон. Да что там новый сезон — это будет
Первой проверкой для нового наставника и обновлённого состава станут матчи квалификации к чемпионату Европы 2020 года. Россия встретится с командами Словакии, Сербии и Швейцарии.
К новым золотым вершинам с 2019 года команду призван вести испанский наставник Амброс Мартин. Его назначение в качестве преемника Трефилова выглядело более чем логично: Амброс два сезона проработал в сильнейшем женском клубе страны и сделал «Ростов-Дон» ещё мощнее, чем прежде. Именно под руководством испанца ростовчанки пополнили коллекцию российских титулов и впервые дошли до финала Лиги чемпионов. Так что Мартин прекрасно знает и своих подопечных, коих в сборной России очень много, и гандболисток из других клубов.
Пожалуй, единственным очевидным минусом испанского наставника выглядит небольшой опыт работы в национальных командах. До 2018 года Мартин возглавлял сборную Румынии и трижды принимал участие в крупных турнирах: на чемпионатах Европы у команды были четвёртое и пятое места, на чемпионате мира — 10-е. Не провал, конечно, но и не прорыв.
В России Мартин, безусловно, окажется под более сильным давлением и в более сложной ситуации. От него меньше чем через год работы уже будут ждать как минимум медалей в каждом старте. А старты эти самого высокого уровня: чемпионат мира и Олимпийские игры. Выдержит ли Мартин давление, сумеет ли подготовить команду, доберётся ли до наград? Болельщики сборной России и руководство федерации рассчитывают на положительные ответы.
Стартовать Мартину придётся без раскачки — с ответственных матчей. Дело в том, что 25 сентября начнётся отборочный турнир к чемпионату Европы — 2020. За восемь месяцев все его участники проведут по шесть матчей, каждый из которых будет иметь значение — ошибаться нельзя.
В турнире принимают участие 28 команд, которые разделены на семь квартетов. В группах все команды сыграют друг с другом по два раза — дома и в гостях, и две лучшие сборные в итоге получат прямые путёвки на чемпионат Европы. На бумаге всё выглядит предельно просто, но на деле тренеру сборной России нужно не просто побеждать, а ещё и строить команду к чемпионату мира, учитывая травму капитана и основного разыгрывающего Дарьи Дмитриевой.
Сборной России в соперники достались команды Сербии, Словакии и Швейцарии. «Группой смерти», конечно, наш квартет не назвать — только Сербия выглядит близким по силе соперником, но и расслабляться нельзя. Условно, одно неожиданное поражение от Словакии может повернуть ситуацию в группе самым неприятным образом. Российской команде сюрпризы не нужны.
Наша команда за всю свою историю с 1994 года не пропустила ни одного чемпионата Европы, и очень велика вероятность, что отберётся на главный турнир континента снова.