Российские гандболистки выиграли первый матч квалификации Евро-2020

Источник: РИА "Новости"

Этот матч стал первым для испанца Амброса Мартина в качестве главного тренера команды России, в августе он сменил на этом посту российского специалиста Евгения Трефилова.

В другом матче 4-й группы команда Сербии переиграла команду Швейцарии (35:23). В следующем матче, который пройдет 29 сентября, российские гандболистки сыграют против представительниц Швейцарии.

В отборочном турнире принимают участие 28 сборных, которые поделены на семь групп. В финальную часть чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 4 по 20 декабря в Дании и Норвегии.