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25 сентября, источник: ТАСС

Российские гандболистки выиграли первый матч квалификации Евро-2020

ТАСС, 25 сентября. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Словакии со счетом 34:15 в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

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Источник: РИА "Новости"

Этот матч стал первым для испанца Амброса Мартина в качестве главного тренера команды России, в августе он сменил на этом посту российского специалиста Евгения Трефилова.

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В другом матче 4-й группы команда Сербии переиграла команду Швейцарии (35:23). В следующем матче, который пройдет 29 сентября, российские гандболистки сыграют против представительниц Швейцарии.

В отборочном турнире принимают участие 28 сборных, которые поделены на семь групп. В финальную часть чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 4 по 20 декабря в Дании и Норвегии.

Россиянки дважды становились серебряными и дважды бронзовыми призерами чемпионатов Европы. Турнир проводится раз в два года, первый состоялся в 1994 году. В 2018 году россиянки проиграли в финале хозяйкам соревнований — француженкам.

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