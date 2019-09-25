Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.09
ПСЖ
Реймс
02
Футбол. Зарубежный
25.09
Реал
Осасуна
20
Футбол. Зарубежный
25.09
Фиорентина
Сампдория
21
Футбол. Зарубежный
25.09
Дженоа
Болонья
00
Футбол. Зарубежный
25.09
Интер
Лацио
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Наполи
Кальяри
01
Футбол. Зарубежный
25.09
Парма
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
25.09
СПАЛ
Лечче
13
Футбол. Кубок России
25.09
Балтика
Локомотив
П 4:1
11
Футбол. Зарубежный
25.09
Валенсия
Хетафе
33
Футбол. Зарубежный
25.09
Нант
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Брест
Лион
22
Футбол. Зарубежный
25.09
Сент-Этьен
Метц
01
Футбол. Зарубежный
25.09
Монпелье
Ним
10
Футбол. Зарубежный
25.09
Лилль
Страсбур
20
Футбол. Зарубежный
25.09
Тулуза
Анже
02
Футбол. Зарубежный
25.09
Амьен
Бордо
13
Футбол. Зарубежный
25.09
Леганес
Атлетик
11
Футбол. Зарубежный
25.09
Мальорка
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
25.09
Рома
Аталанта
02
Футбол. Кубок России
25.09
Торпедо М
Крылья Советов
20
Хоккей. КХЛ
25.09
Локомотив
Динамо Р
40
Футбол. Кубок России
25.09
Чертаново
Оренбург
02
Футбол. Кубок России
25.09
Химки
Рубин
30
Футбол. Кубок России
25.09
Нижний Новгород
Краснодар
10
Футбол. Кубок России
25.09
Факел
Арсенал Т
12
Футбол. Кубок России
25.09
Черноморец Н
Урал
02
Футбол. Кубок России
25.09
Шинник
Сочи
П 5:4
00
Футбол. Кубок России
25.09
КАМАЗ
Спартак
12
Футбол. Кубок России
25.09
Мордовия
Ростов
02
Хоккей. КХЛ
25.09
Йокерит
ЦСКА
15
Футбол. Кубок России
25.09
Алания
ЦСКА
13
Футбол. Кубок России
25.09
Чайка
Уфа
01
Хоккей. КХЛ
25.09
Металлург Мг
Барыс
13
Хоккей. КХЛ
25.09
Трактор
Ак Барс
06
Футбол. Кубок России
25.09
Енисей
Зенит
12
Футбол. Кубок России
25.09
Томь
Тамбов
40
Футбол. Кубок России
25.09
СКА-Хабаровск
Ахмат
П 2:4
22
Футбол. Кубок России
25.09
Луч
Динамо
10
Все события
Фоторепортажи
10Сверхволевая победа киевского «Динамо» над «Спартаком». Ей 25 лет
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
25 сентября, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболистки проиграли в гостях сборной Германии в квалификации чемпионата Европы

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси неудачно стартовали в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в поединке первого тура 3-й квалификационной группы подопечные Томажа Чатера в немецком Кобурге проиграли команде Германии со счетом 30:40 (14:20, 16:20).

Свой следующий матч белоруски проведут 29 сентября в минском дворце спорта «Уручье» против гандболисток Словении, которые завтра примут в Мариборе команду Косово.

В финальную стадию континентального первенства попадут по две лучшие команды из семи отборочных групп. Хозяева заключительной части ЧЕ-2020 — сборные Дании и Норвегии — освобождены от квалификации. Белорусские гандболистки последний раз играли в финальном турнире чемпионата Европы в 2008 году в Македонии, заняв 12-е итоговое место.

 Известный актер похудел на 100 кг
Бритни Спирс кардинально сменила внешность и вызвала гнев фанатов
«Спартак» показал плохую игру, но смог пройти клуб ПФЛ
ЦСКА впервые за четыре года вышел в 1/8 финала Кубка России
Даниил Квят начнет Гран-при России с конца стартовой решетки
Сборная России выиграла первый матч после ухода Трефилова
«Краснодар» проиграл клубу из ФНЛ и вылетел из Кубка России
Marca: Лионель Месси отказался верить в собственную травму
«Торпедо» вышло в 1/8 финала Кубка России, обыграв клуб РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь