Белорусские гандболистки проиграли в гостях сборной Германии в квалификации чемпионата Европы

Сегодня в поединке первого тура 3-й квалификационной группы подопечные Томажа Чатера в немецком Кобурге проиграли команде Германии со счетом 30:40 (14:20, 16:20).

Свой следующий матч белоруски проведут 29 сентября в минском дворце спорта «Уручье» против гандболисток Словении, которые завтра примут в Мариборе команду Косово.

В финальную стадию континентального первенства попадут по две лучшие команды из семи отборочных групп. Хозяева заключительной части ЧЕ-2020 — сборные Дании и Норвегии — освобождены от квалификации. Белорусские гандболистки последний раз играли в финальном турнире чемпионата Европы в 2008 году в Македонии, заняв 12-е итоговое место.