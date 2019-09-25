БГК имени Мешкова уступил на выезде «Килю», потерпев третье поражение со старта в Лиге чемпионов

Сегодня чемпионы Беларуси играли в гостях у немецкого «Киля» и в первом тайме ни в чем не уступали одному из фаворитов бундеслиги, проиграв лишь один мяч — 12:13. После перерыва хозяева заиграли гораздо сильнее и в итоге победили с перевесом в 8 мячей — 31:23.

На старте соревнований в предварительной группе В БГК потерпел два поражения с одинаковым счетом 25:27 — в гостях от португальского «Порту» и дома от французского «Монпелье».

Следующий поединок брестчане проведут 12 октября на своей арене против украинского «Мотора» из Запорожья, в котором выступают белорусские гандболисты Борис Пуховский и Максим Бабичев. Украинская дружина два стартовых поединка проводила в гостях и в обоих проиграла — венгерскому «Веспрему» (28:40) и польскому «Виве» из Кельце (26:33). В составе «Виве» играют белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш.

Турнирное положение в группе В: «Киль» — 5 очков (3 матча), «Вардар» (Скопье, Македония) — 4 (2), «Виве» — 3 (2), «Веспрем» — 2 (2), «Монпелье» — 2 (2), «Порту» — 2 (2), БГК имени Мешкова — 0 (3), «Мотор» — 0 (2).