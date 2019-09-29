Белорусские гандболистки уступили словенкам в квалификации ЧЕ

Сегодня в поединке второго тура 3-й квалификационной группы подопечные Томажа Чатера проиграли в Минске команде Словении со счетом 29:31 (13:18). На старте турнира белоруски уступили в Кобурге команде Германии — 30:40 (14:20, 16:20).