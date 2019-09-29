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29 сентября, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболистки уступили словенкам в квалификации ЧЕ

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси потерпели второе поражение в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке второго тура 3-й квалификационной группы подопечные Томажа Чатера проиграли в Минске команде Словении со счетом 29:31 (13:18). На старте турнира белоруски уступили в Кобурге команде Германии — 30:40 (14:20, 16:20).

В финальную стадию континентального первенства попадут по две лучшие команды из 7 отборочных групп. Хозяева заключительной стадии ЧЕ-2020 сборные Дании и Норвегии освобождены от квалификации.

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