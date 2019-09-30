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13:22 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты «Вардара», «Ольборга» и «ПСЖ» идут без потерь в Лиге чемпионов

Лидеры предварительной группы В в третьем туре играли в Запорожье с украинским «Мотором». После проигранного первого тайма (16:18) «Вардар» сумел вырвать победу за полторы минуты до финальной сирены — 31:30.

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Источник: AP 2019

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты северомакедонского «Вардара» из Скопье одержали третью победу подряд на старте группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры предварительной группы В в третьем туре играли в Запорожье с украинским «Мотором». После проигранного первого тайма (16:18) «Вардар» сумел вырвать победу за полторы минуты до финальной сирены — 31:30. Белорусские легионеры запорожцев забросили пять мячей: Борис Пуховский четырежды поражал ворота гостей, а Максим Бабичев отметился одним голом. Для «Мотора» это третье подряд поражение, столько же и у БГК имени Мешкова.

Два неудачника стартового отрезка встретятся между собой 12 октября в Бресте. В третьем туре брестчане уступили в гостях немецкому «Килю» со счетом 23:31. Португальский «Порту» неожиданно переиграл на своей арене польский «Виве» из Кельце — 33:30. Белорусские легионеры польской дружины Артем Королек и Владислав Кулеш забросили по два мяча. Французский «Монпелье» победил у себя дома венгерский «Веспрем» — 23:18.

Турнирное положение в группе В после трех игровых дней: «Вардар» — 6 очков, «Киль» — 4, «Монпелье» — 4, «Порту» — 4, «Виве» — 3, «Веспрем» — 2, БГК — 0, «Мотор» — 0.

В группе А два клуба идут без потерь. Гандболисты датского «Ольборга» свою третью викторию одержали в гостях у словенского «Целе» — 29:28, а французский «Пари Сен-Жермен» также на выезде обыграл норвежский «Эльверум» со счетом 25:22.

Результаты остальных встреч: «Пик» (Сегед, Венгрия) — «Фленсбург» (Германия) — 24:24, «Загреб» (Хорватия) — «Барселона» (Испания) — 19:36.

Положение команд после трех туров: «Ольборг» — 6, ПСЖ — 6, «Фленсбург» — 5, «Барселона» — 4, «Пик» — 3, «Целе» — 0, «Эльверум» — 0, «Загреб» — 0.

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по шесть лучших команд из двух предварительных групп. -0-

Фото ГК «Мотор».

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